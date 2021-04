Про це повідомляє New York Post.

Про те, що в злитій базі даних користувачів соцмережі є і відомості про її творця, першим заявив експерт в області кібербезпеки Дейв Уокер, який працює в американській компанії щодо забезпечення комп’ютерної безпеки Synack. Про це він розповів в соцмережі Twitter та розмістив скріншот з форуму, де вказані особисті дані Цукерберга.

“Що стосується витоку даних 533 мільйонів чоловік – іронія в тому, що, на жаль, Марк Цукерберг теж серед них. Раз журналісти не можуть домогтися заяви від Facebook, може, їм варто зателефонувати йому на номер, який потрапив в мережу?” – написав він.

Про глобальний витік даних більш ніж півмільярда користувачів Facebook експерти повідомили 3 квітня, повідомляє Bloomberg. Базу даних виклали у вільний доступ на одному з хакерських форумів. У ній виявилися особисті дані людей з 106 країн.

У більшості випадків злитими виявилися телефонні номери, особисті ідентифікатори Facebook, повні імена, дати народження, біографічні відомості, в деяких випадках – адреси електронної пошти.

Найбільше в базі користувачів з Єгипту (44 млн), Тунісу (39 млн), Італії (35 млн), США (32 млн) і Саудівської Аравії (28 млн).

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021