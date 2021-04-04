Номер телефону та інші дані засновника Facebook Марка Цукерберга витекли в Мережу разом з 533 млн анкетних даних інших користувачів соцмережі в результаті масштабного витоку.

Про це повідомляє New York Post.

Про те, що в злитій базі даних користувачів соцмережі є і відомості про її творця, першим заявив експерт в області кібербезпеки Дейв Уокер, який працює в американській компанії щодо забезпечення комп’ютерної безпеки Synack. Про це він розповів в соцмережі Twitter та розмістив скріншот з форуму, де вказані особисті дані Цукерберга.

“Що стосується витоку даних 533 мільйонів чоловік – іронія в тому, що, на жаль, Марк Цукерберг теж серед них. Раз журналісти не можуть домогтися заяви від Facebook, може, їм варто зателефонувати йому на номер, який потрапив в мережу?” – написав він.

Про глобальний витік даних більш ніж півмільярда користувачів Facebook експерти повідомили 3 квітня, повідомляє Bloomberg. Базу даних виклали у вільний доступ на одному з хакерських форумів. У ній виявилися особисті дані людей з 106 країн.

У більшості випадків злитими виявилися телефонні номери, особисті ідентифікатори Facebook, повні імена, дати народження, біографічні відомості, в деяких випадках – адреси електронної пошти.

Найбільше в базі користувачів з Єгипту (44 млн), Тунісу (39 млн), Італії (35 млн), США (32 млн) і Саудівської Аравії (28 млн).

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free. This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked. I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8 — Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021

“Це старі дані, про які раніше повідомлялося в 2019 році. Ми виявили та виправили цю проблему в серпні 2019 року”, – заявив представник Facebook у повідомленні електронною поштою.

Інформація доступна безкоштовно на форумі злому, що робить її широко доступною для всіх, хто має елементарні навички роботи з даними, повідомляє Business Insider. Видання перевірило декілька записів, зіставивши телефонні номери користувачів Facebook із зазначеними ідентифікаторами, а інші підтвердило тестуванням електронних адрес із даними, встановлених у функції скидання пароля Facebook, яка може бути використана для часткового розкриття телефонного номера користувача.