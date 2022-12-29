За кілька годин до вбивства Джона Леннона зробили його останню фотографію разом з Йоко Оно. Рідкісний номер журналу з найвідомішою обкладинкою нині дуже важко знайти в будь-якому стані, але нещодавно виявили примірники в Penske Media Archive. Рідкісний номер з підписом він учасника гурту виставлено на благодійний аукціон.

Про це повідомило Rolling Stone.

На відомій фотографії оголений Джон Леннон лежить пригорнутий калачиком до одягненої Йоко Оно на їхньому ліжку вдома. Фотографію зробили 8 грудня 1980 року буквально за кілька годин до того, як божевільний фанат біля під’їзду його багатоквартирного будинку в Нью-Йорку вбив музиканта. Світлину зробила фотограф Енні Лейбовіц.

“Зустріч проходила в світлому, сонячному приміщенні з видом на парк”, — згадувала Йоко Оно у 2004 році. “Ми почувалися комфортно, оскыльки це була Енні, яку ми поважали і довіряли, тому Джону, здавалося, не було проблем з роздяганням”.

Вперше зображення опублікували 22 січня 1981 року без жодного тексту. Зображення одразу стало культовим, а у 2005 році Американське товариство редакторів журналів визнало його найкращою обкладинкою журналу за останні 40 років.

Рідкісний номер журналу, який виставили на аукціон, підписано засновником Rolling Stone Яном Веннером. Усю суму надходжень скерують на заходи з запобігання насильству з використанням зброї. Журнал має легкі пошкодження, а також злегка зігнутий нижній лівий кут від оригінальної доставки в 1981 році.

Аукціон було розпочато 5 грудня. Ставки починалися від 1 тисячі доларів.