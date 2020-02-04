Вже 9 лютого ми дізнаємося імена лауреатів 92-ої щорічної премії "Оскар". #Букви розповідають, хто ж у 2020 році бореться за звання Найкращого актора та Найкращої акторки.

Претендентки на премію “Найкраща акторка”

На звання “Найкращої акторки” в 2020 році традиційно були номіновані 5 дівчат, а саме: Синтія Еріво, Скарлетт Йоханссон, Сірша Ронан, Шарліз Терон і Рене Зеллвегер.

Синтія Еріво

33-річна співачка та акторка з Великобританії Синтія Еріво була номінована на премію за роль Гаррієт Табмен у фільмі “Гаррієт”. Це біографічна кінострічка, що розповідає історію життя рабині-аболіціоністки Гаррієт Табман.

Фільм “Гаррієт” — лише третя картина у фільмографії Синтії Еріво. Проте, за цю роль вона була номінована відразу на три престижні кінопремії — “Оскар”, “Золотий глобус” і премію Гільдії кіноакторів США.

Скарлетт Йоханссон

Цього року американська акторка Скарлетт Йоханссон — дворазова номінантка “Оскара”. На рахунку кінозірки десятки кінострічок, проте найбільшу популярність їй принесла співпраця з Вуді Алленом (фільм “Матч-пойнт”) та Софією Копполою (фільм “Труднощі перекладу”), а також роль Чорної вдови в серії фільмів кінематографічного всесвіту Marvel.

На премію “Найкраща акторка” вона була номінована за роль Ніколь Барбер у фільмі “Шлюбна історія”. Це трагікомедія про сімейну пару — театрального режисера та його провідну акторку — які прийняли рішення розлучитися.

Сірша Ронан

25-річна ірландська та американська кіноакторка Сірша Нонан, відома завдяки своїм ролям у фільм “Леді Берд” і “Милі кістки”, цього року стала номінанткою “Оскара” вже вчетверте.

Цього року вона була номінована за роль Джо Марч у фільмі “Маленькі жінки”. Це восьма повнометражна екранізація однойменного роману Луїзи Мей Олкотт 1868 року. “Маленькі жінки” — історія дорослішання чотирьох несхожих одна на одну сестер в умовах Громадянської війни в США.

Шарліз Терон

Південноафриканська та американська акторка кіно, телебачення Шарліз Терон стала популярною наприкінці 1990-х років завдяки ролям у фільмах “Два дні в долині”, “Адвокат диявола” та “Правила виноробів”. Раніше Терон вже була відзначена преміями “Оскар”, “Золотий глобус” та Гільдії кіноакторів США, а також була номінована на BAFTA за найкращу жіночу роль. Крім того, Терон — перша з народжених в Африці була ушанована премією “Оскар” за виконання головної ролі.

В цьому році актриса була номінована за роль в драматичному фільмі Джея Роуча “Скандал”. В основу сюжету фільму лягли історії декількох співробітниць телеканалу Fox News, які звинуватили в сексуальних домаганнях генерального директора телеканалу Роджера Айлза.

Рене Зеллвегер

50-річна американська акторка кіно Рене Зеллвегер — зірка фільмів “Щоденник Бріджит Джонс” та “Бріджит Джонс: Грані розумного” й лауреатка премій “Оскар” (2004), BAFTA (2004, 2020), чотирьох “Золотих глобусів” (2001, 2003, 2004, 2020) і трьох “Премій Гільдії кіноакторів США” (2003, 2004, 2020). Володарка зірки на Голлівудській “Алеї слави”.

У 2020 році вона була номінована на “Оскар” за роль Джуді Гарленд у фільмі “Джуді”. Це біографічний драматичний фільм режисера Руперта Гулда. В основу сюжету фільму лягла п’єса про американську співачку та акторку Джуді Гарленд. За цю роботу Зеллвегер вже отримала премію “Золотий глобус” як найкраща драматична акторка.

Претенденти на премію “Найкращий актор”

За звання “Найкращий актор” борються 5 кіноакторів: Антоніо Бандерас, Леонардо Ді Капріо, Адам Драйвер, Хоакін Фенікс та Джонатан Прайс.

Антоніо Бандерас

59-річний іспанський актор, режисер Антоніо Бандерас широко відомий завдяки кінострічкам “Маска Зорро”, “Нестримні”, “Діти шпигунів” та багатьом іншим.

Цього року він був номінований на “Оскар” за роль Сальвадора Майо в іспанському драматичному фільмі “Біль та слава”. Це історія про кінорежисера Майо, який переживає занепад. У фільмі показана серія зустрічей режисера — реальних і таких, що відбулися в його спогадах і пов’язані з його дитинством, першим коханням, кіно та творчою кризою.

Леонардо Ді Капріо

Американський актор Леонардо Ді Капріо, зірка фільмів “Титанік”, “Вовк з Уолл-стріт” та декількох десятків інших кінострічок почав свою акторську кар’єру в кінці 1980-х років. У 2000-х роках отримав визнання публіки та критиків за роботу в широкому діапазоні кіножанрів. Він чотириразовий номінант на “Оскар”, чотириразовий номінант на премію BAFTA та одинадцятиразовий номінант на премію “Золотий глобус”. Однак свій перший “Оскар” актор отримав лише в 2016 році — за роль у фільмі “Легенда Г’ю Гласса”.

У 2020 році Ді Капріо був номінований на премію “Оскар” за роль Ріка Далтона в фільмі “Одного разу в… Голлівуді” режисера Квентіна Тарантіно. Картина оповідає про низку подій, що сталися в Голлівуді в 1969 році, на заході його “золотого століття”. За сюжетом, відомий телевізійний актор Рік Далтон та його дублер Кліфф Бут (зіграв Бред Пітт) намагаються знайти своє місце в мінливому світі кіноіндустрії.

Адам Драйвер

Американський актор Адам Драйвер отримав широку популярність після виходу фільму “Зоряні війни: Пробудження сили” з його участю. Він — дворазовий номінант на премію “Оскар” та “Золотий глобус”, а також номінант на премію “Еммі” і “Тоні”.

У 2020 році Драйвер був номінований на “Оскар” за роль у фільмі “Шлюбна історія”. Компанію Драйверу в цьому фільм склала номінована на звання “Найкращої акторки 2020 року” Скарлетт Йоханссон.

Хоакін Фенікс

Хоакін Фенікс — американський актор, продюсер, музикант та кліпмейкер. Він — чотириразовий номінант та дворазовий лауреат премії “Золотий глобус”, призер Каннського кінофестивалю та володар кубка Вольпі Венеціанського кінофестивалю за кращу чоловічу роль, лауреат музичної премії “Ґреммі”, триразовий номінант на премію “Оскар” та премію Британської кіноакадемії.

Всесвітню популярність Феніксу принесла роль римського імператора Коммода у фільмі “Гладіатор”. Також відомий через фільми “Знаки”, “Готель” Руанда”,”Таємничий ліс”, “Переступити межу”, “Вона”,”Джокер”. За роль Артура Флека (Джокера) в останньому його й було номіновано на премію “Оскар” цього року.

“Джокер” — це американський психологічний трилер режисера Тодда Філліпса. Сюжет фільму являє собою версію історії походження суперлиходія Джокера, одного з ключових антагоністів Бетмена в коміксах компанії DC Comics.

Джонатан Прайс

72-річний валлійський актор театру й кіно Джонатан Прайс зіграв більш ніж у сімдесяти фільмах, зокрема, “Клуб самогубців”, “Пірати Карибського моря” й “Любов без правил”.

Він був номінований на “Оскар” за роль кардинала Хорхе Маріо Бергольо у фільмі “Два Папи” Фернанда Мейрелліша. За сюжетом фільму, чинний Папа Римський Бенедикт XVI викликає до себе у Ватикан кардинала Хорхе Маріо Бергольо, який збирається подати прохання про відставку. Папа не приймає відставку кардинала, і в процесі суперечок про проблеми католицької церкви та погляди на її майбутнє, папа признається кардиналу, що збирається відректися від папства.