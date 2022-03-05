Офіцер ЗС України збив російський багатоцільовий винищувач 4-го покоління Су-35 (вартістю $60 млн), який напередодні бомбардував житлові райони Чернігова та спричинив загибель 47 цивільних громадян. Мобілізований з Укрпошти капітан збив літак з радянського ПЗРК 1975 року випуску.

Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти” та видання “Новинарня“.

Літак окупантів був знищений удень 4 березня за допомогою ПЗРК “Ігла-1” 1985 року.

Успішним пуском похвалився в соцмережі капітан Сергій Чижиков, який раніше служив у Західній групі військ у НДР, а тепер уже втретє став до лав ЗСУ (після мобілізації 2014 року).

“Програму ПВЗРККУ виконав. Навчальні стрільби ЗСУ-23-4, ЗУ-23, пуск “Стрела-10” і бойовий пуск по Су-35 із ПЗРК “Игла-1”. Спасибі за науку! Смерть рашистським окупантам! Слава Україні!” – заявив фахівець ППО.

Пізніше він зазначив, що підтвердження про збиття винищувача є, льотчика затримали в Олександрівці.

Своєю чергою, “Укрпошта” привітала свого співробітника з успішним бойовим виконанням.

“Оце нормально доставив. Пишаємося нашим героєм!”, – йдеться у повідомленні.

Раніше капітан Чижиков працював менеджером з роботи з державним сегментом та комунальними підприємствами АТ “Укрпошта”.