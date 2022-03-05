Про це повідомляє пресслужба “Укрпошти” та видання “Новинарня“.
Літак окупантів був знищений удень 4 березня за допомогою ПЗРК “Ігла-1” 1985 року.
Успішним пуском похвалився в соцмережі капітан Сергій Чижиков, який раніше служив у Західній групі військ у НДР, а тепер уже втретє став до лав ЗСУ (після мобілізації 2014 року).
“Програму ПВЗРККУ виконав. Навчальні стрільби ЗСУ-23-4, ЗУ-23, пуск “Стрела-10” і бойовий пуск по Су-35 із ПЗРК “Игла-1”. Спасибі за науку! Смерть рашистським окупантам! Слава Україні!” – заявив фахівець ППО.
Пізніше він зазначив, що підтвердження про збиття винищувача є, льотчика затримали в Олександрівці.
Своєю чергою, “Укрпошта” привітала свого співробітника з успішним бойовим виконанням.
“Оце нормально доставив. Пишаємося нашим героєм!”, – йдеться у повідомленні.
Раніше капітан Чижиков працював менеджером з роботи з державним сегментом та комунальними підприємствами АТ “Укрпошта”.