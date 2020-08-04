У портах Норвегії заборонили зупинятися круїзним лайнерам, на борту яких понад сто пасажирів. Таке обмеження ввели на 14 днів.

Про це повідомляє радіостанція NPR.

Таке рішення влада ухвалила після спалаху коронавірусу на борту круїзного лайнера MS Roald Amundsen (компанія Hurtigruten). Тоді стало відомо про випадки інфікування серед не менше 5 пасажирів і 36 членів екіпажу. Лайнер зупинився в місті Тромс. Хворих пасажирів і екіпаж відправили в місцеву лікарню.

Влада закликала всіх тих, хто контактували з ким-небудь з хворих – пройти медичне обстеження і дотримуватися рекомендацій щодо спілкування з іншими людьми.

У Міністерстві охорони здоров’я Норвегії припускають, що пасажири лайнера могли “розвезти вірус” по десяткам міст уздовж західного узбережжя Норвегії.

Таким чином, інфекція могла поширитися по, приблизно, 69 населених пунктах.

Варто зазначити, що згідно з новими правилами, якщо це міжнародні або внутрішні пороми – зупинка не заборонена.