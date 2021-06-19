Норвегія завтра, 20 червня, почне третій важливий етап свого плану по зняттю коронавірусних обмежень, оскільки число випадків зараження COVID-19 продовжує знижуватися.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

“Норвегія йде по правильному шляху, і ми готові до третього кроку”, – заявила очільниця Уряду Ерна Сольберг.

Так, з 20 червня норвежцям буде дозволено приймати до 20 гостей в своїх будинках, що вдвічі перевищує нинішній рівень.

Водночас, бари і ресторани більше не повинні будуть закриватися опівночі.

Крім того, з неділі на спортивних аренах буде дозволено пускати більше глядачів.

Уряд також дозволить в’їзд в країну більшої кількості іноземних туристів, але вимоги до тестування і карантину залишаються для багатьох з них.

Останній набір послаблень є частиною чотирьохетапного плану уряду, представленого в квітні, який має на меті поступове ослаблення національної ізоляції.

Норвезький інститут суспільної охорони здоров’я (FHI) повідомив, що в Норвегії за тиждень до 13 червня було зареєстровано близько 1200 нових випадків інфікування, що є найнижчим показником за вісім місяців.

З моменту початку пандемії в країні з населенням 5,4 мільйона осіб було зареєстровано близько 130 000 випадків COVID-19, і 790 осіб померли, що робить її однією з найменш постраждалих країн в Європі.