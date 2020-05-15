Про це повідомляє агентство Reuters.
Відзначається, що норвезькі обмеження мають на увазі офіційні рекомендації, що закликають не виїжджати за кордон без необхідності, 10-денний карантин для всіх повертаються з-за кордону, а також заборона на в’їзд більшості не іноземців, які не мають права жити і працювати в Норвегії.
“Ми не хочемо підтримувати ці обмеження довше, ніж повинні, і в той же час ми хочемо дати людям, а також туристичній індустрії в цій країні якомога більше передбачуваності”, – сказала Солберг.
Норвегія може прийняти рішення скасувати обмеження, накладені на туристів з інших країн Північної Європи – до яких відносяться Данія, Швеція, Ісландія і Фінляндія – до 15 червня, і розгляне можливість прийому мандрівників з інших європейських країн до 20 липня.
Уряд Швеції оголосив дві дати, коли він розгляне можливість зробити деякі винятки із загальних карантинних правил і рекомендацій з подорожей – 15 червня і 20 липня.
Іноземцям, які працюють в таких секторах, як сільське господарство, рибальство або нафтова промисловість, вже дозволено в’їжджати в країну, але проходження 10-денного карантину як і раніше обов’язково для всіх, хто прибуває.
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