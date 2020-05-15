Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що Норвегія, швидше за все, збереже обмеження на поїздки, які вона ввела, до 20 серпня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відзначається, що норвезькі обмеження мають на увазі офіційні рекомендації, що закликають не виїжджати за кордон без необхідності, 10-денний карантин для всіх повертаються з-за кордону, а також заборона на в’їзд більшості не іноземців, які не мають права жити і працювати в Норвегії.

“Ми не хочемо підтримувати ці обмеження довше, ніж повинні, і в той же час ми хочемо дати людям, а також туристичній індустрії в цій країні якомога більше передбачуваності”, – сказала Солберг.

Норвегія може прийняти рішення скасувати обмеження, накладені на туристів з інших країн Північної Європи – до яких відносяться Данія, Швеція, Ісландія і Фінляндія – до 15 червня, і розгляне можливість прийому мандрівників з інших європейських країн до 20 липня.

Уряд Швеції оголосив дві дати, коли він розгляне можливість зробити деякі винятки із загальних карантинних правил і рекомендацій з подорожей – 15 червня і 20 липня.

Іноземцям, які працюють в таких секторах, як сільське господарство, рибальство або нафтова промисловість, вже дозволено в’їжджати в країну, але проходження 10-денного карантину як і раніше обов’язково для всіх, хто прибуває.