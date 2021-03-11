Норвегія стала сьомою країною, яка зупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca

Про це повідомляє норвезька щоденна газета Aftenposten.

Представник Інституту суспільної охорони здоров’я Геір Букольм заявив, що зараз дослідники очікують відповіді, чи є певний зв’язок між вакцинацією і випадками утворення тромбів. Він додав, що норвезьке медичне агентство ініціювало розслідування проти вакцини.

Рішення щодо зупинення вакцинації препаратом AstraZeneca норвезька влада ухвалила відразу ж після аналогічної новини з Данії.

Таке ж рішення ухвалили Естонія, Литва, Люксембург, Кіпр і Латвія. Заборона на вакцину триватиме до закінчення розслідування.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.