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Норвегія стала сьомою країною, яка зупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca

Влада Норвегії зупиняє застосування в країні COVID-вакцини компанії AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей.

Четвер, 11 березня 2021, 17:21

Про це повідомляє норвезька щоденна газета Aftenposten.

Представник Інституту суспільної охорони здоров’я Геір Букольм заявив, що зараз дослідники очікують відповіді, чи є певний  зв’язок між вакцинацією і випадками утворення тромбів. Він додав, що норвезьке медичне агентство ініціювало розслідування проти вакцини.

Рішення щодо  зупинення вакцинації препаратом AstraZeneca норвезька влада ухвалила відразу ж після аналогічної новини з Данії.

Таке ж рішення ухвалили Естонія, Литва, Люксембург, Кіпр і Латвія. Заборона на вакцину триватиме до закінчення розслідування.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

  • Раніше повідомлялося, що в Австрії тимчасово зупинили вакцинацію людей препаратами з однієї партії від AstraZeneca після смерті жінки.
Теги: запрет, AstraZeneca, вакцина, вакцинація, Коронавірус, Норвегия

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