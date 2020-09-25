Про це повідомив державний секретар норвезького МЗС Аудун Халворсен в своєму Twitter-акаунті.
“Напівсекретні “інавгурації” не дають легітимності. “Інавгурація” Лукашенка тільки посилює політичну кризу в Білорусі. Норвезький МЗС повторює заклик до влади утриматися від насильства і вступити в серйозний діалог з опозицією. Вибори не були ні вільними, ні чесними”, – йдеться в повідомленні.
Semi-secret «inaugurations» do not confer legitimacy. #Lukashenko s «inauguration» only deepens political crisis in #Belarus. @NorwayMFA repeats call for authorities to abstain from violence and engage in serious dialogue with opposition. Election neither free nor fair.
— Audun Halvorsen (@auhalvor) September 24, 2020
Напередодні в Мінську в Палаці незалежності пройшла офіційна церемонія інавгурації Олександра Лукашенка. Це шоста за рахунком. Білоруські військовослужбовці після церемонії інавгурації присягнули на вірність народу і президенту.
- Ряд країн відмовилися визнати Олександра Лукашенка легітимним президентом. Серед них: Німеччина, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. А міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб назвав таємну інавгурацію президента Білорусі Олександра Лукашенка дискредитуючою.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенка не означає його визнання легітимним главою держави.
- Після таємної інавгурації Олександра Лукашенка в Білорусі активізувалися протести. Мітинги проходили в більшості міст країни, учасників розганяли силою.
- Європейський Союз не визнав легітимності Олександра Лукашенка як президента Білорусі і очікує нових демократичних виборів у цій країні.