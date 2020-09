Про це повідомив державний секретар норвезького МЗС Аудун Халворсен в своєму Twitter-акаунті.

“Напівсекретні “інавгурації” не дають легітимності. “Інавгурація” Лукашенка тільки посилює політичну кризу в Білорусі. Норвезький МЗС повторює заклик до влади утриматися від насильства і вступити в серйозний діалог з опозицією. Вибори не були ні вільними, ні чесними”, – йдеться в повідомленні.

Semi-secret «inaugurations» do not confer legitimacy. #Lukashenko s «inauguration» only deepens political crisis in #Belarus. @NorwayMFA repeats call for authorities to abstain from violence and engage in serious dialogue with opposition. Election neither free nor fair.

— Audun Halvorsen (@auhalvor) September 24, 2020