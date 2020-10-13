Про це повідомила голова МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде.
“Це серйозна подія, яка б’є по найважливішому демократичному інституту країни. Служби безпеки та розвідки тісно співпрацюють в національному розслідуванні цього інциденту. На підставі наявної в уряду інформації ми вважаємо, що за цією діяльністю стояла Росія”, – сказала вона.
Міністр закликала всі компанії країни слідувати рекомендаціям Управління національної безпеки з кібербезпеки, щоб не стати жертвами хакерських атак з-за кордону.
- Раніше повідомлялося, що у Норвегії правоохоронці затримали громадянина цієї країни за підозрою в шпигунстві на користь Російської Федерації.