Міністерство закордонних справ Норвегії заявило, що за кібератакою на парламент країни у серпні 2020 року стояла Росія.

Про це повідомила голова МЗС Норвегії Іне Еріксен Сорейде.

“Це серйозна подія, яка б’є по найважливішому демократичному інституту країни. Служби безпеки та розвідки тісно співпрацюють в національному розслідуванні цього інциденту. На підставі наявної в уряду інформації ми вважаємо, що за цією діяльністю стояла Росія”, – сказала вона.

Міністр закликала всі компанії країни слідувати рекомендаціям Управління національної безпеки з кібербезпеки, щоб не стати жертвами хакерських атак з-за кордону.