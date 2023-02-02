Про це повідомило Reuters.

У Норвегії Фонд добробуту складає близько 1,3 трлн доларів, який є одним із найбільших у світі інвесторів. Нині у країні фіксують різке зростання припливу доходів. Збільшення пов’язано з тим, що ціни на норвезьку нафту і газ різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Не зазначено скільки коштів Норвегія витратить на допомогу Україні. Утім йдеться, що це буде багаторічне зобов’язання.

“Це призведе до тимчасового збільшення видатків із суверенного фонду добробуту”, — сказав Йонас Гар Стьоре.

Глава норвезького уряду підкреслив, що додаткові витрати не повинні вплинути на внутрішню економіку Норвегії та процентні ставки.