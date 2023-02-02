Норвегія має намір збільшити витрати зі свого суверенного фонду для допомоги Україні. Найближчими роками виділятимуть кошти для фінансування військової та громадянської підтримки Україні.

Про це повідомило Reuters.

У Норвегії Фонд добробуту складає близько 1,3 трлн доларів, який є одним із найбільших у світі інвесторів. Нині у країні фіксують різке зростання припливу доходів. Збільшення пов’язано з тим, що ціни на норвезьку нафту і газ різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Не зазначено скільки коштів Норвегія витратить на допомогу Україні. Утім йдеться, що це буде багаторічне зобов’язання.