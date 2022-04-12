У парламенті Норвегії активно обговорюють можливість передати Україні зенітно-ракетні комплекси та ударні протикорабельні ракети.

Про це повідомляє Guilahall.

Член Стортингу Ола Єлвествуен у коментарі журналістам висловив бажання допомогти Україні у боротьбі проти російської агресії, посиливши її норвезьким новітнім озброєнням.

“У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM – це сучасна та потужна зброя, яка може змінити хід російсько-української війни. Я вважаю, що NSM має бути споряджена Україні. Те саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS – це системи, які слід відправити в Україну для зміцнення її протиповітряної оборони “, – наголосив Єлвествуен.

Його думку також підтримав парламентар Расмус Гансон, додавши, що, крім засобів протикорабельної та протиповітряної оборони, Україні потрібно передати реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Примітка. Ракета Naval Strike Missile – протикорабельна ракета середньої дальності. Максимальна дальність пуску становить 185 км, маса бойової частини – 120 кг. NSM є дозвуковою ракетою і здатна уражати надводні та наземні цілі.

Системи “NASAMS” виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg – дальність стрільби системи становить до 25 км, а досяжність за висотою – до 14-15 км.