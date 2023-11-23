“Якщо це буде потрібно”, – сказав прем’єр-міністр королівства Йонас Гар Стьоре, після того, як Фінляндія звинуватила Росію в навмисному перекиданні нелегальних мігрантів і залишила росіянам лише один пропускний пункт, – повідомляє норвезький tv2.