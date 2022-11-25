Про це йдеться у заяві міністерства оборони Норвегії.

У повідомленні зазначається, що ЄС створив тренувальну місію для підготовки українських військових. Відтак, Норвегія надасть приблизно 150 мільйонів норвезьких крон на підтримку цієї ініціативи.

“Україна залежить від підтримки інших країн, не в останню чергу від достатнього постачання зброї та матеріалів, щоб протистояти у повномасштабній війні РФ. Норвегія надала значну підтримку та продовжуватиме робити внесок у вигляді пожертвувань військовими матеріалами. Для безпеки Норвегії та Європи важливо, щоб Росія не виграла у війні проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість”, – заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У міноборони зауважили, що Норвегія прагне зробити внесок, підтримавши операційний бюджет навчальної місії EUMAM Ukraine приблизно 150 мільйонами норвезьких крон через Європейський фонд миру.

Норвегія також частково фінансує пожертвування Естонією польового шпиталю для України, а також дарує п’ять військових машин швидкої допомоги.

Варто зазначити, що нещодавно уряд Норвегії підписав угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку про надання фінансування на суму 2 мільярди норвезьких крон. Кошти спрямують для допомоги Україні у закупівлях природного газу протягом зими.

Угоду підписав міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсвольд Ведум. За словами міністра, до Норвегії спеціально звернулася Україна з проханням про підтримку закупівель природного газу цієї зими.

2 мільярди норвезьких крон є еквівалентом 195 млн доларів. Кошти буде направлено через ЄБРР. Перший віцепрезидент Юрген Рігтерінк підписав угоду від імені банку в Осло. У такий спосіб Норвегія стала другим за обсягами донором діяльності ЄБРР в Україні.