Норвегія надасть Україні €378 мільйонів фінансової допомоги

Про це інформує пресслужба уряду Норвегії, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере.
Виділені кошти планується спрямувати на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури України. Зокрема, вони допоможуть забезпечити українців електро- та водопостачанням, а також функціонування шкіл та лікарень.
Як зазначається, фінансова допомога надається в межах “Програми підтримки Нансена” для України. Раніше з цього фонду вже було виділено 168 млн євро на підтримку критично важливих послуг.
“Ми знаходимося в тісному діалозі з вищим керівництвом України, щоб гарантувати, що допомогу отримають ті, хто її найбільше потребує. Жорстока війна РФ щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Підтримка нашої країни допоможе полегшити становище українців”, – наголосив Йонас Гар Стере.
Варто нагадати, що 3 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів США.
Додаткова військова допомога, яка містить артилерійські снаряди, гаубиці, ракети та боєприпаси, є 37-м пакетом військової допомоги, який США виділяють за системою “президентського скорочення” запасів Пентагону.
Зауважимо, 2 травня у ЗМІ повідомляли, що нова допомога міститиме зокрема тактичні безпілотники Switchblade, дрони Puma, системи протидії ворожим дронам, броньовану високомобільну колісну техніку, різноманітні боєприпаси та, вперше, ракети з лазерним наведенням – Hydra 70.
- Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
- 2 травня міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що країна постачить Україні військову техніку та фінансову підтримку на 250 мільйонів доларів.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- 3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.