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Норвегія надасть Україні €378 мільйонів фінансової допомоги

Норвегія виділить Україні 378 мільйонів євро фінансової допомоги, серед яких 235 млн євро передбачені на гуманітарні потреби, а 143 млн розраховані на підтримку управління бюджетною сферою.

Четвер, 4 травня 2023, 15:59
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Про це інформує пресслужба уряду Норвегії, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере.

Виділені кошти планується спрямувати на ремонт та підтримання цивільної інфраструктури України. Зокрема, вони допоможуть забезпечити українців електро- та водопостачанням, а також функціонування шкіл та лікарень.

Як зазначається, фінансова допомога надається в межах “Програми підтримки Нансена” для України. Раніше з цього фонду вже було виділено 168 млн євро на підтримку критично важливих послуг.

“Ми знаходимося в тісному діалозі з вищим керівництвом України, щоб гарантувати, що допомогу отримають ті, хто її найбільше потребує. Жорстока війна РФ щодня спричиняє неймовірні страждання та масштабні руйнування. Підтримка нашої країни допоможе полегшити становище українців”, – наголосив Йонас Гар Стере.

Варто нагадати, що 3 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні в розмірі 300 мільйонів доларів США.

Додаткова військова допомога, яка містить артилерійські снаряди, гаубиці, ракети та боєприпаси, є 37-м пакетом військової допомоги, який США виділяють за системою “президентського скорочення” запасів Пентагону.

Зауважимо, 2 травня у ЗМІ повідомляли, що нова допомога міститиме зокрема тактичні безпілотники Switchblade, дрони Puma, системи протидії ворожим дронам, броньовану високомобільну колісну техніку, різноманітні боєприпаси та, вперше, ракети з лазерним наведенням – Hydra 70.

Теги: війна, бюджетна сфера, війна, гуманітарні потреби, Норвегія, підтримка України, російсько-українська війна, фінансова допомога

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