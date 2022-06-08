Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Норвегії.
У лютому норвезький уряд вирішив передати Україні до 2 000 протитанкових засобів М72. САУ М109 є продовженням військової підтримки.
“Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Щоб вони могли протистояти російським атакам”, — сказав міністр оборони Бьорн Арільд Грам.
Також, за словами Грама, розвиток повномасштабної російсько-української війни вказує на те, що відтепер необхідно передавати Україні важку техніку та системи озброєння.
Слід зауважити, що раніше Міноборони Норвегії не коментувало передачу гаубиць з міркувань безпеки.
Командувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував Норвегії за постачання зброї й наголосив, що вона вже використовується на фронті.
“Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, у порівнянні з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але надалі ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах. Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3”, — написав він.
- Нагадаємо, що Україна та Польща посилюють двостороннє партнерство. Сьогодні на міжурядових консультаціях за участі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького було укладено низку двосторонніх документів.
- Варто зазначити, що адміністрація США планує надати Україні керовані ракетні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на відстані 65 км.
- Також Франція анонсувала постачання партії самохідних артилерійських установок Caesar Україні. Подробиці французька сторона повідомить найближчими тижнями.