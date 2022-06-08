Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Норвегії.

У лютому норвезький уряд вирішив передати Україні до 2 000 протитанкових засобів М72. САУ М109 є продовженням військової підтримки.

“Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Щоб вони могли протистояти російським атакам”, — сказав міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

Також, за словами Грама, розвиток повномасштабної російсько-української війни вказує на те, що відтепер необхідно передавати Україні важку техніку та системи озброєння.

Слід зауважити, що раніше Міноборони Норвегії не коментувало передачу гаубиць з міркувань безпеки.

Командувач Збройних сил України Валерій Залужний подякував Норвегії за постачання зброї й наголосив, що вона вже використовується на фронті.