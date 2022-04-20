Про це повідомляє пресслужба норвезького оборонного відомства.
За словами міністра оборони країни Бьорна Арільда Грама, війна в Україні може бути тривалою, тому країна потребує міжнародної підтримки. Відтак уряд Норвегії вирішив передати системи протиповітряної оборони Mistral.
Зазначимо, що ПЗРК Mistral є ефективною зброєю, якою користувалися у ВМС. Тому вона буде дуже корисною для України. Цей тип протиповітряної оборони у Норвегії планували замінити.
Постачання ракет не вплине на національні оперативні можливості Норвегії, зазначив Бьорн Арільд Грам. Раніше ця країна ухвалила рішення передати Україні чотири тисячі ракет, засоби захисту та іншу військову техніку.
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