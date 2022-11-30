Норвегія спорядила в Україну п'ять військових автобусів швидкої допомоги у межах угоди з Євроатлантичним координаційним центром НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC).

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАТО.

У повідомленні зазначається, що Євроатлантичний координаційний центр НАТО визначив потреби в автобусах швидкої допомоги та сприяв доставленню цієї медичної допомоги Міністерству оборони України. Ця пожертва є частиною безпрецедентної підтримки, яку надають союзники НАТО, оскільки Україна продовжує чинити опір широкомасштабній війні РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

“Союзники НАТО надають безпрецедентну підтримку, і члени Альянсу взяли на себе додаткові зобов’язання щодо комплексного пакета допомоги НАТО для України. Це фінансуватиме термінову нелетальну підтримку, включаючи пальне та медичні засоби”, – зазначив Єнс Столтенберг.

У повідомленні зауважили, що Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха є основним цивільним механізмом реагування на надзвичайні ситуації НАТО в євроатлантичному регіоні. Він діє увесь рік, працює цілодобово й без вихідних, і в ньому беруть участь усі члени НАТО та країни-партнери. Центр функціонує як інформаційно-координаційна система для координації запитів і пропозицій допомоги.