України отримала від Норвегії ще 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії.

Снаряди можна використовувати у кількох видах артилерійських озброєнь. Серед них самохідні гаубиці M109.

“Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти нападу Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил”, – зазначив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам.

За його словами, Україну будуть підтримувати протягом 2023 року. Міноборони Норвегії перевірить, яку зброю для ЗСУ придбати безпосередньо у виробників.

“Україні підтримка потрібна швидко, тому ми продовжуємо оцінювати, що ми можемо пожертвувати зі структури Збройних Сил. Разом з тим ми досліджуємо, що ми можемо отримати безпосередньо від виробника, щоб пожертвувати далі”, – підкреслив глава міністерства.