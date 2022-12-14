Норвегія надасть Україні 10 мостів, аби допомогти відновити сполучення на тих територіях, де вони зруйновані внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Norway Postsen з посиланням на слова міністерки закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.

Зазначається, що загальна вартість мостів — близько 3 млн доларів США. Джерело фінансування — гуманітарний бюджет МЗС.

“Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожнього сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень”, — сказала міністерка.

Також голова міністерства транспорту Йон Івар Нюгард зауважив, що ця допомога не впливає на готовність Норвегії за потреби відновити мости.

Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу у вівторок: “Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Незабаром уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомоги, яку ми вже надали або пообіцяли”, — додала Аннікен Гуйтфельдт.