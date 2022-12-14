Про це повідомляє Norway Postsen з посиланням на слова міністерки закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.
Зазначається, що загальна вартість мостів — близько 3 млн доларів США. Джерело фінансування — гуманітарний бюджет МЗС.
“Війна Росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна цілковито залежить від нормального дорожнього сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень”, — сказала міністерка.
Також голова міністерства транспорту Йон Івар Нюгард зауважив, що ця допомога не впливає на готовність Норвегії за потреби відновити мости.
Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший з них вже вирушив в дорогу у вівторок: “Війна в Україні може тривати довго, і ми готові надавати допомогу довго. Незабаром уряд оголосить наші нові внески, на додачу до близько 14 млрд крон допомоги, яку ми вже надали або пообіцяли”, — додала Аннікен Гуйтфельдт.
- Норвегія підписала угоду про надання Україні 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно близько 100 мільйонам доларів. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок російських обстрілів.
- Норвегія спорядила в Україну п’ять військових автобусів швидкої допомоги у межах угоди з Євроатлантичним координаційним центром НАТО з реагування на стихійні лиха (EADRCC).