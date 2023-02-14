У Норвегії ухвалили рішення про надання Україні 8 танків Leopard 2 і до 4 танків спеціального призначення.

Про це йдеться в повідомленні міністерства оборони Норвегії.

“Оскільки зараз як ніколи важливо підтримати боротьбу України за свободу, ми вирішили передати Україні 8 танків і до 4 танків спеціального призначення. Кілька інших країн-союзників також вирішили передати танки”, — заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

За словами міністра оборони Норвегії Бйорн Арілд Грама, рішення про надання танків і танків спеціального призначення було ухвалено після тісного діалогу як з начальником Генерального штабу, так і з іншими європейськими країнами.

Він також зазначив, що війна в Україні наближається до критичної фази, і ЗСУ залежать від своєчасної та суттєвої підтримки, пообіцявши зробити свій внесок у навчання та підготовку українських танкістів у Польщі разом з іншими країнами-союзниками.

Окрім танків Норвегія передасть боєприпаси, запасні частини, а також зробить внесок у розмірі 250 млн норвезьких крон до Фонду ЄС-Україна, Європейського фонду миру. Кошти спрямують на боєприпаси та запасні частини для Leopard 2.

“Норвезька військова підтримка України складається з пожертвувань з наших власних запасів, внесків у міжнародні спільні зусилля, пожертвувань обладнання безпосередньо від промисловості й навчання українських військових”, — додав міністр оборони країни.