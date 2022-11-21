Про це повідомили у пресрелізі уряду Норвегії.

Угоду підписав міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсвольд Ведум. За словами міністра, до Норвегії спеціально звернулася Україна з проханням про підтримку закупівель природного газу цієї зими.

“Час є критичним, і ми дуже раді, що ЄБРР стане нашим партнером у здійсненні закупівель газу. Важливо спрямувати підтримку через створену міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування”, — наголосив він.

2 мільярди норвезьких крон еквівалентно 195 млн доларів. Кошти буде направлено через ЄБРР. Перший віцепрезидент Юрген Рігтерінк підписав угоду від імені банку в Осло.

Норвегія стала другим за величиною донором діяльності ЄБРР в Україні.

У липні прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявляв, що їхня країна виділить Україні 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 і 2023 роках. 2 мільярди норвезьких крон передбачено на закупівлю газу.