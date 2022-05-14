Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Очільниця Міністерства закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельд під час зустрічі з колегами у НАТО в Берліні висловила підтримку намірам Фінляндії та Швеції щодо вступу в НАТО.

Міністерка зауважила, що не розуміє, що Туреччина має на увазі, коли каже, що не вітатиме кроки країн. Однак Норвегія, за її словами, на сто відсотків підтримає Швецію та Фінляндію в разі подання країнами заявок на вступ до НАТО.

“Це також зміцнить партнерство Північних країн, бо після Другої світової війни ми обрали інший шлях. Тому я думаю, що це — історичний момент”, — підкреслила Гуйтфельд.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра підтримав заяву норвезької колеги та наголосив, що всі члени НАТО мають проявити єдність.