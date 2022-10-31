Норвегія приведе свою армію в підвищений рівень бойової готовності з 1 листопада, перекинувши більше особового складу до виконання оперативних обов’язків і посиливши роль сил швидкої мобілізації у відповідь на повномасштабну війну в Україні, заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Про це пише Reuters.

Він зауважив, що зараз країна перебуває в найсерйознішій ситуації у сфері політики безпеки за кілька десятиліть. На полі бою РФ зараз відчуває великий опір, тож це призводить до того, що агресор вдається до інших засобів.

Відповідно до рішення уряду, готовність норвезької армії підвищується з від фази 0 “нормальна ситуація” до фази 1 “підвищена бойова готовність”.

Окрім цього, Норвегія намагатиметься вивести свій новий парк американських морських патрульних літаків P-8 Poseidon для полювання на підводні човни в регулярну експлуатацію швидше, ніж планувалося спочатку, заявив начальник оборони генерал Ейрік Крістофферсен.

Однак рівень бойової готовності, на якому діють військові, є секретним, і уряд відмовився надати подробиці цього рівня.

За словами Крістофферсена, не було жодних конкретних загроз проти Норвегії, які зараз спричинили рішення, але скоріше сума “невизначеності” спонукала владу підвищити військову готовність країни.

“Ми бачили ескалацію війни в Україні, Норвегія тренує українські сили, війна в Україні змінилася з російською мобілізацією”, – наголосив він в інтерв’ю.

Норвегія вперше розгорнула своїх військових для охорони морських платформ і наземних об’єктів після витоків на трубопроводах Nord Stream 26 вересня у водах Швеції та Данії та отримала підтримку збройних сил Великої Британії, Нідерландів, Франції та Німеччини.

Норвегія, яка є членом НАТО, має з РФ майже 200-кілометровий сухопутний кордон в Арктиці, а також великий морський кордон.

Окрім цього, скандинавська країна з населенням 5,4 мільйона осіб зараз є найбільшим експортером природного газу до Європейського Союзу, на який припадає близько чверті всього імпорту ЄС після падіння російських потоків.