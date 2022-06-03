Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Норвегія зацікавлена у тому, щоб долучитися до проєктів акумулювання міжнародної донорської допомоги, які координує Секретаріат Енергетичного товариства.
Ці проєкти охоплюють не лише надання обладнання, матеріалів, палива для потреб українських енергокомпаній, але й фінансову допомогу.
Також Норвегія може приєднатися до ще одного проєкту з реалізації Меморандуму між Міненерго і Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України.
“Україна прагне не відбудувати енергетичний сектор за радянським зразком, а модернізувати енергетичну систему, зробити її сучасною та екологічною”, – зазначив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченко.
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