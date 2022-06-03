Норвегія хоче зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до міжнародних ініціатив щодо підтримки України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Норвегія зацікавлена у тому, щоб долучитися до проєктів акумулювання міжнародної донорської допомоги, які координує Секретаріат Енергетичного товариства.

Ці проєкти охоплюють не лише надання обладнання, матеріалів, палива для потреб українських енергокомпаній, але й фінансову допомогу.

Також Норвегія може приєднатися до ще одного проєкту з реалізації Меморандуму між Міненерго і Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України.

“Україна прагне не відбудувати енергетичний сектор за радянським зразком, а модернізувати енергетичну систему, зробити її сучасною та екологічною”, – зазначив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченко.