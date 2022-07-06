Російські товари, котрі зупинили на кордоні з Норвегією через санкції, зараз транспортують норвезькі транспортники до шахтарського міста Баренцбург на Шпіцбергені.

Про це повідомляє норвезьке видання NRK.

Уряд Норвегії проводив перемовини з російською стороною щодо можливостей транспортування вантажів. У результаті погодили, що замість російських перевізників товар можуть доставити норвезькі.

Так, два контейнери з російським вантажем гірничодобувної компанії пропустили через кордон ще 2 липня. До населеного пункту Лонґ’їр на острові Шпіцберген вантаж прибув 5 липня.

Представниця норвезького МЗС Ане Хавардсдаттер заявила, що Норвегія не прагнула свідомо затримувати транспортування вантажу.

Водночас Лунде зауважила, що це рішення не має нічого спільного з тим, що РФ розглядає можливість розірвання угоди про лінію розмежування з Норвегією.

Через санкції, введені після російського вторгнення в Україну, Норвегія відмовилася пропускати вантаж із 20 тоннами товарів для російських поселень на острів Шпіцберген через пропускний пункт “Стурскуг” на російсько-норвезькому кордоні. На острові в місті Баренцбурзі знаходяться шахти російської компанії “Арктиквугілля”, де працюють близько 500 осіб. Про закриття КПП Норвегія попереджала ще у квітні.

У відповідь на дії Норвегії спікер держдуми РФ В’ячеслав Володін доручив міжнародному комітету розглянути пропозицію денонсувати договір з країною про морський кордон та співробітництво у Баренцевому морі.

Довідка. Шпіцберген – єдиний населений острів норвезького архіпелагу. На острові проживає близько 3400 мешканців (із них 1500 норвежців), які мешкають переважно в адміністративному центрі норвезької провінції Свальбард — Лонг’їрі.

Більшість працює в зимовий час на вугільних шахтах компанії “Det Store Norske” за річним контрактом. Частина населення мешкає тут уже багато років. Також працює група вчених, що займається дослідженням озонової діри і місцевої флори і фауни.

Решту населення становлять дві російські громади, що розташовані у шахтарських селищах Пірамідені та Баренцбурзі. Роботи з видобутку вугілля в Пірамідені припинили у 1995 році. Відносини росіян і норвежців цілком добросусідські.