Про це повідомляє норвезьке видання NRK.
Уряд Норвегії проводив перемовини з російською стороною щодо можливостей транспортування вантажів. У результаті погодили, що замість російських перевізників товар можуть доставити норвезькі.
Так, два контейнери з російським вантажем гірничодобувної компанії пропустили через кордон ще 2 липня. До населеного пункту Лонґ’їр на острові Шпіцберген вантаж прибув 5 липня.
Представниця норвезького МЗС Ане Хавардсдаттер заявила, що Норвегія не прагнула свідомо затримувати транспортування вантажу.
Водночас Лунде зауважила, що це рішення не має нічого спільного з тим, що РФ розглядає можливість розірвання угоди про лінію розмежування з Норвегією.
Через санкції, введені після російського вторгнення в Україну, Норвегія відмовилася пропускати вантаж із 20 тоннами товарів для російських поселень на острів Шпіцберген через пропускний пункт “Стурскуг” на російсько-норвезькому кордоні. На острові в місті Баренцбурзі знаходяться шахти російської компанії “Арктиквугілля”, де працюють близько 500 осіб. Про закриття КПП Норвегія попереджала ще у квітні.
У відповідь на дії Норвегії спікер держдуми РФ В’ячеслав Володін доручив міжнародному комітету розглянути пропозицію денонсувати договір з країною про морський кордон та співробітництво у Баренцевому морі.
Довідка. Шпіцберген – єдиний населений острів норвезького архіпелагу. На острові проживає близько 3400 мешканців (із них 1500 норвежців), які мешкають переважно в адміністративному центрі норвезької провінції Свальбард — Лонг’їрі.
Більшість працює в зимовий час на вугільних шахтах компанії “Det Store Norske” за річним контрактом. Частина населення мешкає тут уже багато років. Також працює група вчених, що займається дослідженням озонової діри і місцевої флори і фауни.
Решту населення становлять дві російські громади, що розташовані у шахтарських селищах Пірамідені та Баренцбурзі. Роботи з видобутку вугілля в Пірамідені припинили у 1995 році. Відносини росіян і норвежців цілком добросусідські.
- Нагадаємо, Норвегія хоче зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до міжнародних ініціатив щодо підтримки України.
- Раніше президент України Володимир Зеленський закликав Норвегію разом з іншими країнами Європи закрити свої морські порти для російських суден. Український лідер наголосив також, що Норвегія може зробити вирішальний крок в енергетичному секторі.
- Російські хакери погрожують литовській залізниці та вимагають у влади держави відновлення транзит товарів до Калінінградського анклаву. Інакше росіяни відправлять їхню “інформаційну структуру в кам’яний вік”. Втім, у Литві швидко відповіли на погрози.