Норвегія посилить контроль за проходом рибальських суден РФ до своїх портів

Про це повідомило МЗС Норвегії.

Зазначено, що російські судна зможуть заходити лише до портів Тромсе, Кіркенеса та Ботсфіорду. Міністерка закордонних справ Аннікен Хейтфельдт зазначила, що уряд посилив заходи безпеки через неприйнятну анексію теренів України, диверсії на “Північних потоках” і збільшення активності дронів.

“Ми уважно стежили за діяльністю Росії в норвезьких водах і в норвезьких портах, щоб Норвегія не стала транзитною країною для нелегального транспортування товарів до Росії”, — зазначила міністерка.

За її словами, уряд країни має інформацію, яка свідчить, що необхідно посилити контроль над російськими рибальськими судами.

Раніше було зроблено винятки щодо портової заборони для російських рибальських суден, бо РФ і Норвегія мають декілька спільних рибних запасів. Зокрема найбільші запаси тріски у світі. Проте нині уряд посилює правила, щоб російські кораблі могли заходити лише в три порти, де їх будуть перевіряти митники.