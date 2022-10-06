російсько-українська війна
20:49 Іспанія відправляє в Україну нову партію позашляховиків, карет швидкої допомоги та медикаментів
20:33 Глава МАГАТЕ: «Запорізька АЕС – це український об’єкт»
20:06 Україна планує відкрити посольство в Західній Африці – МЗС
19:41 Фінляндія схвалила дев’ятий пакет військової допомоги Україні
19:39 Гендиректор МАГАТЕ заявив, що «дуже скоро» поїде до Москви для обговорення ядерної безпеки
19:14 Робот «Бобер» допомагає саперам розміновувати деокуповану Харківщину
18:51 Норвегія посилить контроль за проходом рибальських суден РФ до своїх портів
18:48 «Росія не має наміру брати участь у загостренні ядерної риторики» – МЗС РФ
18:13 Зеленський вніс до ВР проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Нацбанку
18:12 В ЄС вважають, що за диверсії на «Північних потоках» відповідальні спецслужби Росії – прем’єр-міністр Польщі
17:42 Стоматолог з Харківщини заявив, що коробка із вирваними зубними протезами схожа на ту, яку в нього відібрали окупанти
17:39 Росіяни використовують медіаполе як додатковий фронт боротьби – Маляр
17:35 Верховна Рада ухвалила законопроєкт, за яким іноземці можуть віддалено вести бізнес в Україні
16:57 Командири окупантів змушують спалювати тіла загиблих росіян — заступниця міністра оборони
16:44 «Нам не потрібна така Рада Безпеки ООН» – Порошенко наголосив на нездатності органа стримувати агресора
16:30 Суд арештував товарні знаки компанії російського олігарха на суму понад 2 млрд грн
16:23 У Криму стали мобілізувати водіїв швидкої допомоги та трактористів — розвідка
16:14 Як війна в Україні змінила Європу – The Washington Post
16:09 «Не «українська криза», а російсько-українська війна»: Дмитро Лубінець закликав використовувати слова, які показують реалії
15:58 Обстріл Запоріжжя: кількість загиблих зросла до трьох
15:44 Нобелівську премію з літератури 2022 року надали французькій письменниці
15:37 Розслідування Швеції підтвердило, що газопроводи «Північний потік» було пошкоджено внаслідок вибухів
15:30 Росіяни вперше з серпня вдарили ракетами з території Білорусі
15:09 Росіяни поширюють дезінформаційні відео через Telegram, який стирає цифровий слід
15:08 В окупованому Криму можуть визнати пісню «Ой, у лузі червона калина» екстремістською
15:04 Куди більшість росіян втікають після оголошення мобілізації у РФ, та яка реакція світу – аналіз від Reuters
14:42 У Таїланді експоліціянт влаштував стрілянину у дитсадку: загинуло щонайменше 34 особи
14:36 Україна отримає 55 мільйонів доларів для підготовки до зими від США у межах USAID
14:18 У Словенії легалізували одностатеві шлюби
14:08 Нідерланди не поспішають використовувати газове родовище, яке може замінити російські ресурси
14:05 Французький енергетичний гігант TotalEnergies буде постачати газ із РФ, доки не введуть санкції — Reuters
13:50 ЗСУ звільнили понад 400 кв. км на Херсонщині та продовжують йти вперед – ОК “Південь”
13:42 Понад 1,6 мільйона українців депортовано до Росії – Зеленський

Норвегія посилить контроль за проходом рибальських суден РФ до своїх портів

Уряд Норвегії ухвалив рішення посилити перевірку для російських рибальських суден, коли вони прибувають в порти їхньої країни. Вони матимуть доступ лише до трьох морських портів.

Четвер, 6 жовтня 2022, 18:51
Підтримати

Про це повідомило МЗС Норвегії. 

Зазначено, що російські судна зможуть заходити лише до портів Тромсе, Кіркенеса та Ботсфіорду. Міністерка закордонних справ Аннікен Хейтфельдт зазначила, що уряд посилив заходи безпеки через неприйнятну анексію теренів України, диверсії на “Північних потоках” і збільшення активності дронів.

“Ми уважно стежили за діяльністю Росії в норвезьких водах і в норвезьких портах, щоб Норвегія не стала транзитною країною для нелегального транспортування товарів до Росії”, — зазначила міністерка.

За її словами, уряд країни має інформацію, яка свідчить, що необхідно посилити контроль над російськими рибальськими судами.

Раніше було зроблено винятки щодо портової заборони для російських рибальських суден, бо РФ і Норвегія мають декілька спільних рибних запасів. Зокрема найбільші запаси тріски у світі. Проте нині уряд посилює правила, щоб російські кораблі могли заходити лише в три порти, де їх будуть перевіряти митники.

З проханням посилити контроль звернулося Міністерство фінансів до Митної служби. Відтепер митники будуть тісно співпрацювати з поліцією та іншими органами влади.

“Коли кордони з Європою все більше закриваються, це робить нас вразливими. Це підвищує ризик незаконної діяльності через Норвегію. Ми уважно стежимо за розвитком подій і готові вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно”, — заявила Аннікен Хейтфельдт.

Міністр рибальства та океанів Бьорнар Ск’єран додав, що Норвегія та Росія співпрацюють в галузі рибальства протягом майже 50 років, зокрема не припиняли співпраці під час холодної війни. Нині виняток щодо дієвої співпраці з Росією в галузі рибальства залишається, але його реалізація буде посилена заходами безпеки.

Зміни набудуть чинності найближчим часом.

Теги: морські порти, Норвегія, рибалки, рибальське судно, російсько-українська війна, санкції проти Росії, санкції проти РФ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook