Норвегія посилить контроль за проходом рибальських суден РФ до своїх портів

Про це повідомило МЗС Норвегії.
Зазначено, що російські судна зможуть заходити лише до портів Тромсе, Кіркенеса та Ботсфіорду. Міністерка закордонних справ Аннікен Хейтфельдт зазначила, що уряд посилив заходи безпеки через неприйнятну анексію теренів України, диверсії на “Північних потоках” і збільшення активності дронів.
“Ми уважно стежили за діяльністю Росії в норвезьких водах і в норвезьких портах, щоб Норвегія не стала транзитною країною для нелегального транспортування товарів до Росії”, — зазначила міністерка.
За її словами, уряд країни має інформацію, яка свідчить, що необхідно посилити контроль над російськими рибальськими судами.
Раніше було зроблено винятки щодо портової заборони для російських рибальських суден, бо РФ і Норвегія мають декілька спільних рибних запасів. Зокрема найбільші запаси тріски у світі. Проте нині уряд посилює правила, щоб російські кораблі могли заходити лише в три порти, де їх будуть перевіряти митники.
З проханням посилити контроль звернулося Міністерство фінансів до Митної служби. Відтепер митники будуть тісно співпрацювати з поліцією та іншими органами влади.
“Коли кордони з Європою все більше закриваються, це робить нас вразливими. Це підвищує ризик незаконної діяльності через Норвегію. Ми уважно стежимо за розвитком подій і готові вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно”, — заявила Аннікен Хейтфельдт.
Міністр рибальства та океанів Бьорнар Ск’єран додав, що Норвегія та Росія співпрацюють в галузі рибальства протягом майже 50 років, зокрема не припиняли співпраці під час холодної війни. Нині виняток щодо дієвої співпраці з Росією в галузі рибальства залишається, але його реалізація буде посилена заходами безпеки.
Зміни набудуть чинності найближчим часом.
- В Управлінні міграційної служби Норвегії заявили про зупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.
- Норвегія працюватиме з країнами ЄС, аби стабілізувати ціни на газ. Країна заявила, що захмарна вартість енергоносіїв на ринках не збігається з її інтересами.
- У Польщі відкрито газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік. Він простягається з Норвегії до Польщі.