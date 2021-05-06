У четвер, 6 травня, уряд Норвегії оголосив про продовження дії обмежень на в'їзд в країну до 24 травня.

Про це повідомляє видання The Local.

“Попри те, що рівні зараження в Норвегії знижуються, серйозна інфекційна ситуація у світі навколо нас означає, що нам все ще потрібні суворі обмеження на в’їзд з цього моменту. Ми продовжуємо їх до 24 травня”, – заявила міністерка юстиції Моніка Муланд.

Вона додала, що обмеження будуть скасовані відповідно до плану уряду щодо відновлення роботи громадського сектору. Згідно із цим планом, Норвегія планує скасувати обмеження та відкрити суспільство до кінця травня.

Це дозволить іноземцям в’їжджати в країну для відвідування родичів. Також відновляться ділові поїздки.

При цьому уряд заявив, що планує розглянути можливість введення процедури спрощеного в’їзду для власників паспортів вакцинації. Однак наразі дата розгляду цієї ініціативи невідома.

Наразі в Норвегію можуть в’їжджати тільки постійні жителі й громадяни Норвегії, за деякими винятками.

Кожен, хто повертається з-за кордону, повинен відбути 10-денний карантин. Той, хто повертається до Норвегії з поїздок, які вважаються несуттєвими, повинен прибути в карантинний готель і платити за нього 500 крон на день протягом 7-10 днів.