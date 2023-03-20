Нещодавно Норвегія підготувала та перевезла українцям танки. Вісім норвезьких танків досягли місця призначення і готові до дій у війні проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Норвегії у Twitter.

#Ukraine has now received the Norwegian tanks #leopard 2 and training of Ukrainian personnel is underway. See photos from the transportation. #StandWithUkraine. https://t.co/pkMhZGXTry pic.twitter.com/o3j4EQewgH — Norwegian Armed Forces | Forsvaret (@Forsvaret_no) March 20, 2023

Вісім норвезьких танків дісталися України. Також у Польщі триває навчання особового складу під егідою ЄС”, — зазначили у повідомленні.

Норвегія також передала танки спеціального призначення. На додаток до восьми переданих танків і допоміжних машин, країна надає цільові кошти на боєприпаси та запчастини.

Ми вважаємо, що нині абсолютно правильно підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб РФ не виграла свою агресію проти України”, — заявив міністр оборони Бьорн Арільд Грам.

26 січня цього року було оголошено, що Норвегія сприятиме міжнародній передачі танків Україні. Незабаром після цього було вирішено, що Норвегія передасть вісім танків типу Leopard 2 і до чотирьох машин підтримки.

Нещодавно стало відомо, що Норвегія спільно зі Сполученими Штатами передадуть Україні ще дві укомплектовані системи протиповітряної оборони NASAMS.