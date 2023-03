Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Норвегії у Twitter.

#Ukraine has now received the Norwegian tanks #leopard 2 and training of Ukrainian personnel is underway. See photos from the transportation. #StandWithUkraine. https://t.co/pkMhZGXTry pic.twitter.com/o3j4EQewgH

— Norwegian Armed Forces | Forsvaret (@Forsvaret_no) March 20, 2023