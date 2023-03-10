Норвегія спільно зі Сполученими Штатами передадуть Україні ще дві укомплектовані системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це йдеться у заяві уряду Норвегії, а також у повідомленні NRK.

“Україна постала перед критичною необхідністю захищатися від ракетних ударів, і Норвегія допоможе у цьому”, – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Норвегія та США нададуть два взводи NASAMS, які налічують по 3-4 пускові установки, кожна з яких містить шість ракет AMRAAM, а також радіолокаційну станцію, пункт керування вогнем та одиницю техніки з електрооптичною камерою.

Зазначається, що їх постачатимуть на додачу до двох взводів, наданих США Україні минулої осені.

NASAMS зарекомендували себе як ефективна система. Ще два взводи суттєво посилять спроможність України захищати свої міста і критичну інфраструктуру. Крім того, Норвегія забезпечить навчання українських військових використовувати та обслуговувати системи.

Як пише NRK, Норвегія дасть Україні пускові установки, а США – радіолокаційні станції для них.