У межах співробітництва Агентства з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегія та Державної прикордонної служби України прикордонники отримали більше сотні генераторів та інше речове майно.

Про це сповіщає пресслужба ДПСУ.

“У межах співробітництва Агентства з питань радіаційної безпеки Королівства Норвегія та Державної прикордонної служби України прикордонники продовжують отримувати цільову допомогу. Головна мета підтримки – забезпечення необхідної автономності та належної життєдіяльності”, – мовиться в пресслужбі.

Наголошено, що зазначена допомога дозволить забезпечити безперервне функціонування системи з протидії радіаційним загрозам на державному кордоні та у прикордонні.

Також додається, що протягом 2023 року очікується розширення співробітництва із норвезькими колегами у сфері забезпечення радіаційної безпеки в Україні та регіоні шляхом забезпечення прикордонних підрозділів засобами індивідуального захисту, додатковими генераторами та спеціальним обладнанням у сфері моніторингу радіаційної обстановки.

Нагадаємо, що Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії та режиму Путіна, відтак до санкційного списку потрапили ще 87 осіб. Загалом Норвегія вже ввела санкції проти 1 678 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Зокрема, уряд Норвегії продовжив зобов’язання щодо замороження активів росіян та торгівлі цінними паперами. Також відповідними санкціями Норвегія заборонила громадянам РФ займати керівні посади в органах управління.