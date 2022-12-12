Норвегія підписала угоду про надання Україні 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно близько 100 мільйонам доларів. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив вебпортал уряду Норвегії.

Міністерка закордонних справ Аннікен Гюітфельдт наголосила, що на сьогодні існує термінова потреба відремонтувати систему електропостачання та іншу інфраструктуру в Україні.

“Мені приємно, що ми сьогодні підписали угоду про надання 1 мільярда норвезьких крон, щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи”, — сказала міністерка.

Угоду було підписано в Осло між міністеркою і регіональним директором Світового банку у Східній Європі Арупом Банерджі.

Наша країна отримає кошти через Трастовий фонд допомоги Україні, відновлення, реконструкції та реформ (URTF) Світового банку з багатьма донорами. Світовий банк використовує фонд для продовження мобілізації кризової підтримки української влади разом з підтримкою ремонту критичної інфраструктури та більш довгострокової реконструкції.

Уряд Норвегії нагадав, що раніше виділяв 300 мільйонів норвезьких крон бюджетної підтримки уряду України через Світовий банк. Кошти було спрямовано на виплату заробітної плати медперсоналу, вчителям та бюджетникам, а також на виплату пенсій та соціальних виплат. Загалом країна виділила 14,4 мільйона норвезьких крон на підтримку України та сусідніх країн на 2022 та 2023 роки.