Норвегія пропонує навчання для українських фахівців середньої ланки з досвідом роботи у сфері збереження деревини.

Джерело: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Відтак, Норвезький директорат культурної спадщини пропонує участь у Міжнародному курсі з технології збереження деревини (International Course on Wood Conservation Technology – ICWCT 2024) для двох учасників від України.

Організатором навчального курсу виступає Норвезький директорат культурної спадщини у співпраці з ICCROM і Норвезьким університетом науки і технологій.

Курс ICWCT організовується урядом Норвегії за рекомендацією ЮНЕСКО кожні два роки, починаючи з 1984 року. Містить у собі широке коло питань, що стосуються як збереження дерев’яної архітектурної спадщини, так і рухомої спадщини – виробів із деревини.

Робоча мова – англійська.

Метою курсу є сприяння культурному розумінню та дослідженням у сфері збереження деревини. Основними завданнями курсу є:

закріпити базові знання про деревину, обробку та використання деревини як для будівництва, так і з декоративною метою;

надати учасникам теоретичні та практичні знання, необхідні для діагностики причин псування деревини та вибору найбільш прийнятних методів консервації та реставрації;

розширити знання учасників щодо різних аспектів і підходів до збереження деревини;

об’єднати людей з різними професіями з різних країн і культур для спільного навчання, спираючись на різний досвід, практики та підходи до збереження деревини та використання матеріалів з дерева.

Кандидати повинні бути професіоналами середньої ланки з не менше ніж трирічним досвідом роботи у сфері збереження деревини.

Курс у 2024 році буде проходити в онлайн та офлайн форматі:

на цифровій онлайн платформі – з 22 квітня по 31 травня 2024 року ;

в Осло та інших локаціях на території Норвегії – з 10 по 24 червня 2024 року.

Після проходження іспиту за результатами навчання учасники отримують сертифікат, що надає 15 (ECT) університетських кредитів від Норвезького університету науки і технологій.

Для подання заявки на участь необхідно заповнити онлайн форму (повний перелік документів зазначений в оголошенні про конкурс на сайті ІККРОМ). Дедлайн подачі заявок – 30 вересня 2023 року.