Норвегія анонсувала передавання Україні більшої кількості зброї для захисту. Зокрема кількість протитанкового озброєння досягне 4 тисяч одиниць.

Про це повідомило міжнародне видання Reuters.

Міністерство оборони Норвегії додало, що постачання 2 тисяч протитанкових засобів M72 вже завершилося. Наразі кількість переданих боєприпасів збільшать до 4 тисяч. M72 LAW є легковою протитанковою зброєю. Вона має вигляд одноразового ручного протитанкового гранатомета.

Президент Володимир Зеленський під час звернення до норвезького парламенту закликав надати пересувні зенітно-ракетні комплекси NASAMS та протикорабельні ракети “Гарпун”.

“Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи та вашої свободи”, – зазначив Зеленський.