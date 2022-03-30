Про це повідомило міжнародне видання Reuters.
Міністерство оборони Норвегії додало, що постачання 2 тисяч протитанкових засобів M72 вже завершилося. Наразі кількість переданих боєприпасів збільшать до 4 тисяч. M72 LAW є легковою протитанковою зброєю. Вона має вигляд одноразового ручного протитанкового гранатомета.
Президент Володимир Зеленський під час звернення до норвезького парламенту закликав надати пересувні зенітно-ракетні комплекси NASAMS та протикорабельні ракети “Гарпун”.
“Вся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи та вашої свободи”, – зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав Норвегію разом з іншими країнами Європи закрити свої морські порти для російських судів. Український лідер наголосив на тому, що Норвегія може зробити вирішальний крок в енергетичному секторі.
- Також співробітництво із Росією припиняє найбільша нафтова компанія Норвегії Equinor. Вони більше не будуть торгувати із РФ нафтопродуктами.
- Міністерство оборони США планує прискорити виробництво зенітних ракет Stinger і протитанкових ракет Javelin, щоб поповнити власні вичерпані запаси, оскільки продовжується постачання зброї українським військам, які протистоять російському вторгненню.