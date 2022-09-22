В Управлінні міграційної служби Норвегії заявили про зупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Про це повідомляє норвезьке видання The Barents Observer.

“З 22 вересня 2022 року угода про спрощення візового режиму Норвегії з Росією тимчасово зупинена”, – йдеться у повідомленні Управління міграційної служби Норвегії.

Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської зони, має спільний з Росією сухопутний кордон протяжністю 198 кілометрів. Тому мешканці Кольського півострова часто перетинають кордон, коли відправляються за покупками у норвезькі магазини.

У 2007 році було підписано спеціальну угоду, спрямовану на полегшення подорожей громадян обох країн. Цю угоду схвалили жителі північних регіонів Росії, де багато людей скористалися можливістю подати заяву на багаторазову візу до Норвегії терміном до п’яти років.

Проте після зупинення дії про спрощений візовий режим між Норвегією та Росією візовий збір для всіх заявників зросте з 35 до 80 євро. А термін розгляду заявок на отримання візи збільшиться з 10 до 15 днів, в окремих випадках — до 45 днів. Заявники також повинні бути готові до того, що доведеться надавати більше документів до консульства чи візових центрів.

Нагадаємо, що решта країн Шенгенської угоди, які мають прямі сухопутні кордони з Росією, вже ускладнили росіянам отримання шенгенських віз, серед них – Фінляндія, країни Балтії та Польща.

Варто зазначити, що 19 вересня набула чинності заборона Польщі та країн Балтії на в’їзд російських громадян по шенгенських візах. За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, заборона означає, що “російські туристи сюди більше не допускаються”.

“Зрозуміло, це викличе підвищення навантаження на владу Фінляндії. Ми хотіли б, щоб Фінляндія приєдналася до нас, але зараз цього не зроблено. Це рішення необхідно, щоб захистити громадський порядок”, – додала Каллас.

Заборона стосуватиметься росіян, які подорожують з туристичними візами. Обмеження не поширюється на осіб, які прибувають до ЄС з сімейних та гуманітарних причин. Обмеження не стосується власників посвідки на проживання, дипломатів та водіїв комерційного транспорту.