Про це інформує норвезький телеканал TV2.
Наразі UDI очікує, поки в Європейському Союзі вироблять єдину політику щодо масового припливу росіян.
Представниця управління Венче Фоне пояснила, що це дуже складна та відповідальна ситуація, і необхідно усе ретельно оцінити. Вона зауважила, що, станом на сьогодні, жодну справу росіян ще не розглянуто.
В UDI розуміють, що багато громадян РФ втекли до Норвегії, щоб їх не мобілізували та не відправили воювати з Україною, проте для надання притулку можуть бути розглянуті інші підстави. Втім, поки що незрозуміло, коли Норвегія відновить розгляд клопотань росіян.
“Це залежить від дій Путіна”, – зазначила Фоне.
Міністерка юстиції та з надзвичайних ситуацій Норвегії Емілі Мель упевнена, що міграційне управління діє відповідно до норвезького законодавства.
Своєю чергою, представниця партії FRP Ерленд Віборг вважає, що російські шукачі притулку повинні бути розміщені в закритих приймальних центрах і не мають права вільно пересуватися в норвезькому суспільстві, доки їх заявки не будуть оброблені.
У вересні в Управлінні міграційної служби Норвегії заявили про зупинення дії угоди про спрощений візовий режим з РФ.
- У Норвегії за незаконний запуск безпілотника над Шпіцбергеном заарештували Андрія Якуніна, сина російського бізнесмена та соратника президента РФ Володимира Путіна — Володимира Якуніна.
- 17 жовтня норвезька поліція повідомила про арешт ще чотирьох громадян РФ за підозрою у незаконному фотографуванні секретних об’єктів. Раніше повідомлялося про затримання в Норвегії двох росіян, у яких виявили дрони.
- Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення посилити перевірку для російських рибальських суден, коли вони прибувають в порти їхньої країни. Вони матимуть доступ лише до трьох морських портів.