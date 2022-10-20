Майже 300 росіян подали заявки на надання притулку в Норвегії, проте в Управлінні з міграційної служби (UDI) зупинили усі процедури розгляду клопотань щодо надання притулку, поданих громадянами РФ.

Про це інформує норвезький телеканал TV2.

Наразі UDI очікує, поки в Європейському Союзі вироблять єдину політику щодо масового припливу росіян.

Представниця управління Венче Фоне пояснила, що це дуже складна та відповідальна ситуація, і необхідно усе ретельно оцінити. Вона зауважила, що, станом на сьогодні, жодну справу росіян ще не розглянуто.

В UDI розуміють, що багато громадян РФ втекли до Норвегії, щоб їх не мобілізували та не відправили воювати з Україною, проте для надання притулку можуть бути розглянуті інші підстави. Втім, поки що незрозуміло, коли Норвегія відновить розгляд клопотань росіян.

“Це залежить від дій Путіна”, – зазначила Фоне.

Міністерка юстиції та з надзвичайних ситуацій Норвегії Емілі Мель упевнена, що міграційне управління діє відповідно до норвезького законодавства.

Своєю чергою, представниця партії FRP Ерленд Віборг вважає, що російські шукачі притулку повинні бути розміщені в закритих приймальних центрах і не мають права вільно пересуватися в норвезькому суспільстві, доки їх заявки не будуть оброблені.

У вересні в Управлінні міграційної служби Норвегії заявили про зупинення дії угоди про спрощений візовий режим з РФ.