Правоохоронці звинуватили Тома Хагена, одного з найбагатших людей Норвегії, у вбивстві його дружини, яка зникла в жовтні 2018 року.

Про це повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK.

Том Хаген — засновник компанії Elkraft AS, яка займається поставками електроенергії. Він — один з найбагатших людей в Норвегії. Статки Хагена оцінюють в 1,7 млрд норвезьких крон (150 млн євро).

Як повідомляють норвезькі ЗМІ, близько 8:30 години ранку у вівторок мільйонер був затриманий. Це сталося в той момент, коли він прямував на роботу. Поліцейські перекривали дорогу, якою він мав рухатися, з двох сторін. Таким чином, в момент затримання на трасі не було нікого, окрім Хагена. Після затримання поліцейські відбуксирували його автомобіль, а самого Хагена відвезли до відділку.

Паралельно з цим поліцейські отримали дозвіл суду на проведення обшуків за різними адресами, пов’язаним з Хагеном. Обшуки були проведені в будинку чоловіка, а також за місцем його роботи.

Після полудня поліцейські офіційно заявили, що Хаген затриманий за підозрою у вбивстві своєї дружини.

“Східний поліцейський відділок заарештував Тома Хагена та винуватив його у вбивстві або співучасті в убивстві Анни-Елізабет Хаген”, — сказала начальниця відділку Іда Мелбо Ойстесе.

Передісторія

68-річна дружина бізнесмена Анна-Елізабет Фалькевік зникла зі свого будинку в околицях Осло в жовтні 2018 року. Протягом 2,5 місяців поліція не оголошувала про її зникнення.

Поліцейські припускали, що вона могли потрапити в аварію, зникнути за власним бажанням, накласти на себе руки або стати жертвою злочинців.

Після пропажі Фалькевік в її будинку виявили записку з вимогою викупу — 9 млн євро у криптовалюті. Це перший інцидент в Норвегії, коли викуп був затребуваний в криптовалюті.

За довгі місяці розслідування поліцейським вдалося з’ясувати навіть те, де був придбаний папір, на якому записка викрадачів була написала. Також поліцейські з’ясували, що в день, коли жінка пропала, в районі був помічений сірий позашляховик. Але ні автомобіль, ні водій опізнані були. Інших зачіпок немає.

Протягом жовтня 2018 — січня 2019 року тривали переговори з ймовірними викрадачами. На початку лютого зловмисники перестали виходити на зв’язок.

До того моменту правоохоронці вже засумнівалися в тому, що зникла жінка ще жива, оскільки не отримували від злочинців ніяких підтверджень цього.

У зв’язку з цим поліцейські припустили, що злочин насправді не пов’язаний з викраженням заради викупу: помилкове викрадення могло бути використано вбивцями, щоб замести сліди. Підозра лягла на чоловіка жінки.

“Швидше за все, вона зазнала серйозного кримінального злочину. Ми вважаємо менш імовірним, що це викрадення з фінансових мотивів. Головну гіпотезу було змінено на вбивство. […] Іншими словами, поліція вважає, що справа пов’язана зі спланованим, чітким обманом. Підстави, щоб підозрювати Тома Хагена, поступово зміцнюються”, — зазначав інспектор поліції Томмі Брьоске.

Реакція Тома Хагена

Хоча Том Хаген не чинив опору при арешті, свою причетність до злочину він категорично заперечує.

“Він твердо заявляє, що не має до цього ніякого відношення”, — сказав адвокат Свейн Холден після бесіди з Томом Хагеном в поліцейському відділку.

Адвокат також додав, що Хаген готовий співпрацювати зі слідством. Він буде допитаний протягом дня, під час допиту буде присутній адвокат.

Захисник Хагена вважає, що доказів причетності чоловіка до зникнення або смерті його дружини недостатньо.

“Зрозуміло, що він залежить від ситуації, в цьому немає ніяких сумнівів. Він вважає, що дуже важко звинуватити його в тому, до чого він, за його словами, не має ніякого відношення”, — наголосив підкреслив адвокат.