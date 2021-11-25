Норвезький державний поштовий оператор Posten Norge зняв різдвяну рекламу про кохання між дорослим чоловіком та Санта Клаусом.

Про це повідомляють #Букви.

Ідея показати гей-пару в різдвяній рекламі не випадкова. За допомогою неї компанія відзначає не лише прийдешні свята, а й 50-ту річницю декриміналізації гомосексуальності в Норвегії.ʼ

Різдвяний ролик “Коли Гаррі зустрів Санта Клауса” відсилає до культового фільму “Коли Гаррі зустрів Саллі” з Мег Раян, Біллі Крістал та Керрі Фішер у головних ролях.

Історія кохання двох чоловіків починається з того, що в ніч на Святвечір Гаррі піймав у себе вдома Санту.

За рік він знову помічає його у своєму будинку, але цього разу бачить, як Санта роздивляється його фотографію, що стоїть на каміні. Між Гаррі та Сантою спалахнула іскра. Вони фліртують та проводять разом романтичні вечори, які тривають недовго, оскільки у різдвяного героя дуже щільний графік.

Закохані бачать один одного лише раз на рік.

“Я повернуся наступного року”, – обіцяє Санта Клаус.

Попри те, що Гаррі не самотній на Різдво, тому що у нього любляча сім’я, він весь час сумує і думає про коханого. Нарешті він вирішує надіслати листа Санті, де він зізнається у своїх почуттях.

“Все, що я хочу на Різдво, це тебе”, — пише він.

Виявляється, Гаррі отримає бажаний подарунок завдяки допомозі норвезької пошти.

Санта приїжджає на наступне Різдво, і вони можуть провести його разом. Реклама закінчується сценою поцілунку, що спричинило неабиякий ажіотаж серед глядачів з різаних куточків світу.

“У 2022 році виповнюється 50 років, як ви можете законно кохати кого завгодно в Норвегії”, – такий напис з’являється наприкінці відео.