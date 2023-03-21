Сьогодні, 21 березня, Мінекономіки підписало меморандум про взаєморозуміння з Норвезькою радою у справах біженців щодо надання фінансової допомоги релокованим підприємствам.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко зазначила, що через військову агресію Росії проти України бізнес змушений був релокуватись зі регіонів, де ведуться активні бойові дії, в більш безпечні. За її даними, станом на сьогодні за підтримки держави релоковано 800 підприємств, 80% з яких вже працюють на новому місці.

Очільниця Мінекономіки наголосила, що підписаний сьогодні меморандум дозволить надати додаткову допомогу підприємствам, зокрема й фінансову, щоб вони могли швидше адаптуватись та наростити виробничі потужності в нових регіонах.

Відтак, меморандум передбачає, що Мінекономіки надасть Норвезькій раді у справах біженців (NRC) інформацію щодо релокованих суб’єктів господарювання, після чого NRC самостійно відбере підприємства для надання фінансової та інших видів допомоги.

Серед першочергових критеріїв відбору – підприємство переміщено до Львівської або Тернопільської областей, має чіткі бізнес-ідеї та потенціал для створення робочих місць, особливо серед молоді, жінок та осіб з інвалідністю.

Зокрема, у межах цього меморандуму NRC планує надавати пряму допомогу мікро-, малим та середнім підприємствам впродовж 12 місяців.

Крім того, у відомстві нагадали, що підприємство, яке прийняло рішення релокуватись з небезпечних регіонів, може отримати пакет державної підтримки, що містить у собі наступні опції: підбір місця розташування для потужностей підприємства; допомога з перевезенням на нову локацію; сприяння в розселенні працівників та пошуку нових співробітників; підтримка у відновленні логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту.

Завдяки програмі релокації вдалося зберегти понад 35 тисяч робочих місць.

Довідково. Норвезька рада у справах біженців (NRC) – незалежна, гуманітарна, неприбуткова, неурядова організація, яка надає допомогу, захист та довгострокові рішення для біженців та внутрішньо переміщених осіб по всьому світу. NRC присутня в Україні з 2014 року та у 2022 році підтримала більше ніж 500 000 осіб їжею, житлом, водою, покращенням санітарних умов, грошовою та правовою допомогою. У лютому 2022 року NRC значно розширила свою діяльність з відкриттям офісів у Львові, Дніпрі, Тернополі, Одесі, Харкові та незабаром у Миколаєві. Наразі представництво NRC в Україні надає підтримку вимушеним переселенцям та людям, які постраждали від війни.