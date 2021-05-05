Переможцем міжнародного архітектурного конкурсу на створення проєкту Концерт холу Roshen стало одне з найавторитетніших світових бюро з Норвегії – Snohetta.

Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність” с посиланням на керівника проєкту Євгена Полтавцева.

За словами Полтавцева, проєкт Snohetta не контрастує з іншою архітектурою. “Він дуже добре вписаний у ландшафт і продовжує можливості парку, який там є. Він створює нові загальні громадські зони, нові зв’язки, пішохідні доріжки”, – сказав Полтавцев.

Архітектурне бюро з Норвегії Snohetta відоме проєктами нової Александрійської бібліотеки в Єгипті, оперного театру в Осло, а також павільйону Національного меморіального музею 11 вересня у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року п’ятий президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною презентували проєкт створення першого в Україні концерт холу світового рівня. Для цього на аукціоні купили стару будівлю столичного будинку культури імені Корольова, спроєктовану у 80-х роках минулого століття. Його перетворять на великий концерт хол для симфонічних концертів.

Технічне завдання розробляли спільно з британською компанією “Theatre projects”, яка має досвід розробки театральної технології та акустики для більш як 300 проєктів.

Згідно з новим проєктом, зміниться дизайн самої будівлі, буде осучаснено ландшафт. Норвезьке бюро здійснюватиме авторський нагляд від початку робіт і аж до введення будівлі та території в експлуатацію.

“Цей проєкт виведе на новий рівень мистецтво України. Надасть можливість нашим виконавцям, колективам класичної і сучасної музики реалізувати свій творчій потенціал на теренах України”, – говорить Марина Порошенко.

Концерт-хол матиме велику акустичну концертну залу на 1800 глядачів і камерну залу на 400 глядачів. А також необхідну інфраструктуру для репетицій музикантів і хорів. Заклад планує проводити по 250 мистецьких подій на рік.

Відкриття “Roshen Concert Hall” планується у 2025 році.