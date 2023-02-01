Норвезькі науковці, правозахисники, автори бестселерів і колишній міністр закликали Осло збільшити підтримку України, заявивши, що уряд має зробити більше, щоб допомогти після отримання мільярдів додаткових доходів від нафти та газу на тлі війни.

Про це повідомляє The Guardian.

У листі, опублікованому в таблоїді VG, підписанти, зокрема й колишній міністр закордонних справ Кнут Воллебек, антрополог Ерік Фатланд і Хенрік Урдал з Інституту дослідження миру в Осло, заявили, що Норвегія була “єдиною країною в Європі”, яка отримала прибуток від війни.

Доходи цієї заможної скандинавської країни від нафти та газу зросли до рекордного рівня за останні 12 місяців, оскільки ціни на енергоносії підвищились втричі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а Норвегія замінила РФ як найбільшого постачальника природного газу в Європі.

Порівняно з початковими оцінками, державний бюджет Осло передбачав додаткові 180 млрд євро доходів від нафти та газу на 2022 та 2023 роки, наголосили активісти, додаючи, що публічні обіцянки уряду щодо підтримки України за той самий період становили лише 1,27 млрд євро.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре відкинув будь-які припущення про те, що країна наживалася на війні.

Я категорично відмовляюся від такого тлумачення”, — заявив він, додавши, що великий “пакет підтримки” оголосять найближчими днями.

У листі визнавалося, що гуманітарна та військова підтримка України посилюється. Та попри те, що вартість постачання зброї важко підрахувати, у листі наголосили, що “у будь-якому випадку Норвегія може дозволити собі зробити більше для України, набагато більше”.

Норвегія робить свій внесок, але наш внесок не пропорційний нашим унікальним можливостям, – зазначили підписанти. Настав час для Норвегії використати частину свого накопиченого багатства на благо країни, яка відчайдушно потребує нашої підтримки”.

Зауважимо, у Норвегії раніше пообіцяли відправити в Україну бойові танки німецького виробництва Leopard 2 якнайшвидше. Ймовірно, техніку варто очікувати під кінець березня. Окрім цього, військові ЗСУ вперше проходитимуть навчання у Норвегії. Вони будуть охоплювати влучну стрільбу, командне управління та медичну підготовку.

Також на початку січня України отримала від Норвегії ще 10 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.