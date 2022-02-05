Окружний суд Норвегії ухвалив позов зоозахисників про те, що розведення англійських бульдогів та кавалер-кінг-чарльз-спанієлей порушує закон про захист тварин. Головним аргументом стали вроджені проблеми зі здоров'ям, від яких регулярно страждають ці породи собак.

Про це повідомляє New York Post.

Відповідний позов Служба захисту тварин Норвегії подала до суду у листопаді 2021-го. Як пояснили зоозахисники, про “зумовленні втручанням людини” проблеми зі здоров’ям у тварин відомо ще у XX столітті, проте жодних заходів ніхто не вживав.

“Протягом багатьох десятиліть хворих собак розводили нелегально. Це систематичне, організоване порушення прав наших чотирилапих друзів. Тепер нам вдалося довести, що це – порушення закону”, – заявив голова Служби захисту тварин Норвегії Ашільд Роальдсет.

Як відомо, через коротку морду і форму черепа англійські бульдоги страждають від серйозних респіраторних захворювань та проблем з очима. А кавалер-кінг-чарльз-спанієлі схильні до серцевих захворювань та проблем з суглобами.

Однак, як пояснили юристи, судове рішення є повною забороною порід. Як альтернативу у суді дозволили “серйозне та науково обґрунтоване схрещування”. Для цього в зоозахисній організації запропонували розробити докладну базу даних, що міститиме інформацію про темперамент, риси характеру та стан здоров’я собак. А також використовувати чіп-маркування.