Про це повідомляє New York Post.

Відповідний позов Служба захисту тварин Норвегії подала до суду у листопаді 2021-го. Як пояснили зоозахисники, про “зумовленні втручанням людини” проблеми зі здоров’ям у тварин відомо ще у XX столітті, проте жодних заходів ніхто не вживав.

“Протягом багатьох десятиліть хворих собак розводили нелегально. Це систематичне, організоване порушення прав наших чотирилапих друзів. Тепер нам вдалося довести, що це – порушення закону”, – заявив голова Служби захисту тварин Норвегії Ашільд Роальдсет.

Як відомо, через коротку морду і форму черепа англійські бульдоги страждають від серйозних респіраторних захворювань та проблем з очима. А кавалер-кінг-чарльз-спанієлі схильні до серцевих захворювань та проблем з суглобами.

Однак, як пояснили юристи, судове рішення є повною забороною порід. Як альтернативу у суді дозволили “серйозне та науково обґрунтоване схрещування”. Для цього в зоозахисній організації запропонували розробити докладну базу даних, що міститиме інформацію про темперамент, риси характеру та стан здоров’я собак. А також використовувати чіп-маркування.

“Це святковий день для наших собак! Закон про захист тварин має на меті захистити тварин від нераціональних дій людей, і він зробив це”, – резюмував Роальдсет.