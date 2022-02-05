Про це повідомляє New York Post.
Відповідний позов Служба захисту тварин Норвегії подала до суду у листопаді 2021-го. Як пояснили зоозахисники, про “зумовленні втручанням людини” проблеми зі здоров’ям у тварин відомо ще у XX столітті, проте жодних заходів ніхто не вживав.
“Протягом багатьох десятиліть хворих собак розводили нелегально. Це систематичне, організоване порушення прав наших чотирилапих друзів. Тепер нам вдалося довести, що це – порушення закону”, – заявив голова Служби захисту тварин Норвегії Ашільд Роальдсет.
Як відомо, через коротку морду і форму черепа англійські бульдоги страждають від серйозних респіраторних захворювань та проблем з очима. А кавалер-кінг-чарльз-спанієлі схильні до серцевих захворювань та проблем з суглобами.
Однак, як пояснили юристи, судове рішення є повною забороною порід. Як альтернативу у суді дозволили “серйозне та науково обґрунтоване схрещування”. Для цього в зоозахисній організації запропонували розробити докладну базу даних, що міститиме інформацію про темперамент, риси характеру та стан здоров’я собак. А також використовувати чіп-маркування.
“Це святковий день для наших собак! Закон про захист тварин має на меті захистити тварин від нераціональних дій людей, і він зробив це”, – резюмував Роальдсет.
- Нагадаємо, нідерландський траулер FV Margiris викинув в Атлантичний океан біля Франції понад 100 тисяч мертвих риб. Водночас рибальське судно є другим з найбільших у світі.
- Раніше #Букви розповідали про нурдли – токсичні відходи, про які ви, мабуть, ніколи не чули.
- Також 23 жовтня біля берегів Британської Колумбії (провінція Канади) виникла пожежа на контейнерах на вантажному судні, що перевозило хімікати для гірничодобувної промисловості.