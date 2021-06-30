У Норвегії ухвалили поправки до законопроєкту про маркетинг, які зобов'язують інфлюенсерів маркувати відретушовані світлини в рекламних постах.

Про це повідомляє видання Vice.

Згідно з новим законопроєктом реклама, в якій форми, розмір або шкіра змінені — навіть через фільтр перед фотографуванням, потребує спеціального маркування, розробленого міністерством у справах дітей та сім’ї Норвегії.

Приклади маніпуляцій, що вимагають маркування, включають збільшені губи, звужену талію і перебільшені м’язи, але неясно, чи можна застосувати те ж саме до регулювань освітлення або насиченості.

Поправки, зокрема, поширюються на блогерів та інфлюенсеров, які “отримують оплату або іншу вигоду” за публікації відретушованих фото на платформах соціальних мереж Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok і Twitter.

Зазначається, що порушення будуть каратися штрафом, а в деяких випадках тюремним ув’язненням.

Цей крок був зроблений на тлі не припинюваних публічних дебатів у Норвегії навколо “kroppspress” (буквально “тиск тіла”), яке впливає на стандарти краси.

У своїй пропозиції норвезькому парламенту міністерство процитувало дослідження, які засвідчили, що те, що воно називає “тиском тіла” або стандартами краси, є повсюдним і сприятливим чинником низької самооцінки у молодих людей.

“Фізичний тиск присутній на робочому місці, в громадських місцях, вдома і в різних засобах масової інформації. Тиск тіла присутній завжди, часто непомітно, і з ним важко боротися. Вимога маркування ретушованої або маніпулятивної іншим чином реклами є одним із заходів, спрямованих проти тиску тіла. Ми сподіваємося, що воно буде мати корисний і значний вплив на стримування негативного впливу, який така реклама справляє, особливо на дітей і молодь”, – зазначили у відомстві.

Однак міністерство визнало, що виконання вимоги може бути важким, оскільки не завжди легко визначити, чи редагувалася світлина.