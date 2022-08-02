Норвезька хімічна компанія, що спеціалізується на декоративних фарбах Jotun, повністю виходить з російського ринку.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Компанія Jotun залишає ринок РФ, натомість працівники збережуть свої робочі місця у компанії завдяки новому власнику.

У компанії зазначили, що після закриття фабрики у Росії, яке відбулося 3 березня, компанія Jotun продала акції у своїй дочірній компанії “Jotun Paints” LLC. Покупцем стала російська промислова компанія “Атомстройкомплекс”.

“Ми працювали над пошуком рішення для нашої діяльності у Росії з кінця лютого. Працювати в країні в умовах санкційних режимів стає дедалі складніше, і ми розуміємо, що найближчим часом ситуація не зміниться. Наші співробітники були нашим пріоритетом, і протягом останніх кількох місяців було розглянуто декілька варіантів”, – заявив президент і генеральний директор компанії Мортен Фон.

Також він додав, що прикро, що у підсумку довелося продати компанію.

Jotun присутня на російському ринку з 1989 року і має власні виробничі потужності з 2017 року. На кінець 2021 року компанія працювала у всіх основних частинах країни зі штатом понад 300 осіб.

Проте керівництво компанії зауважило, що нинішні працівники збережуть свої посади за угодами та умовами, які вже існували з новим власником. Бренди, інтелектуальна власність і технології не є частиною угоди. Щодо вартості угоди, то її не розголошують.

Нагадаємо, що нещодавно шведсько-швейцарська компанія, лідер у галузі перероблювання й пакування рідких харчових продуктів Tetra Pak заявила, що повністю виходить з російського ринку.