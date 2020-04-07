Собор Нотр-Дам проведе онлайн богослужіння в Страсну п'ятницю під час карантину через епідемію коронавіруса.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Повідомляється, що невелика громада вірян святкуватиме месу Страсної п’ятниці в соборі Нотр-Дам в Парижі. Це перша меса через рік після того, як собор був зруйнований пожежею.

Відвідуваність меси буде обмежена через карантин. На месі буде присутній сім чоловік.

“Лише кілька священників відвідають меси, які ми будемо відзначати під час Страсного тижня, і люди зможуть стежити за службами по радіо або телебаченню”, – сказав паризький архієпископ Мішель Аупетіт на відеоконференції.

Цього року через коронавірус скасовані ходи та інші масові заходи в пасхальну суботу.