Вибрати ноутбук для повсякденного користування не так вже й складно. Це має бути універсальний пристрій, який у разі потреби підлаштовується під різні забаганки власника: від банального інтернет-серфінгу до проходження популярних ігор. Знайти такий можна в будь-якому ціновому сегменті від бюджетного до преміального. Орієнтуватися потрібно на технічні характеристики та зовнішній вигляд.

Процесор

Потужний процесор останнього покоління — обов’язковий атрибут портативного комп’ютера, який використовується для геймінгу, 3Д-моделювання та інших ресурсомістких завдань. Універсальному рішенню достатньо середнього чипа з високою енергоефективністю. Можна придбати ноутбук Acer Aspire на Intel Core i5 чи Ryzen 5, якщо важливий баланс ціни та продуктивності.

Кількість оперативної пам’яті

Оперативка актуального стандарту забезпечує швидке запускання програм та ігор, стабільність системних процесів, комфортну багатозадачність. На ринку доступні моделі лептопів з різною кількістю пам’яті для тимчасового зберігання даних. Уваги заслуговують такі варіанти:

4 Гігабайти — для педантичних користувачів, які не забувають закривати непотрібні вкладки в браузері та деактивувати зайві фонові процеси.

8 гігабайтів — достатньо для більшості сучасних аплікацій та ігор з помірними вимогами до «заліза».

16 гігабайтів — об’єм, який дозволяє ноутбуку претендувати на звання потужного ігрового або професійного (робочої станції).

Діагональ

Компактними називають ноути, у яких діагональ дисплея не перевищує 14 дюймів. До великих належать моделі 16-18 дюймів. Золота середина — 15-дюймові пристрої, які однаково підходять для експлуатації вдома за зручним робочим столом, у парку просто неба чи в громадському транспорті. Важать вони небагато, легко поміщаються на відкидний столик у потязі чи автобусі, сумісні з сумками та рюкзаками стандартного розміру.

Характеристики екрана

Щоб посиденьки за ноутбуком не шкодили зору, важливо підібрати екран зі збалансованими характеристиками.

Оптимальна роздільність стартує від Full HD. HD — допустимий варіант, якщо переважно доводиться мати справу з текстовими документами та вебсторінками. Частота оновлення. Для взаємодії з мультимедіа та динамічною графікою потрібна висока — понад 90 Гц, для багатьох інших завдань вистачає стандартної від 60 Гц. Антивідблискове покриття. Обов’язкове для комфортної експлуатації у приміщеннях з яскравим штучним освітленням та поряд з вікнами, під прямими сонячними променями.

Постійна пам’ять

Звичайний жорсткий диск дає багато простору для зберігання файлів. Якщо порахувати ціну за Гігабайт, обходиться дешевше, ніж SSD. Боїться механічних впливів, тому потребує ощадливого ставлення.

SSD — швидкий, стабільний, з низьким енергоспоживанням та тепловиділенням. Відчутно прискорює роботу системи завдяки чудовій пропускній здатності.

Якщо бюджет дозволяє, можна обрати варіант з двома накопичувачами одночасно. Щоправда, варто бути готовим до того, що за автономністю він поступатиметься ноутбукам лише з одним диском.

Загальні вимоги до дизайну досить скромні: мінімальна ширина рамок навколо дисплея, наявність невеликої відстані між клавішами для зручності введення, клавіатура трохи під нахилом та корпус, на якому непомітні забруднення і сліди дотиків.