Компанія Asus виготовляє ноутбуки вже понад 25 років. За цей час вона встигла представити безліч пристроїв, які неабияк вплинули на розвиток інформаційної індустрії. Фірмові лептопи активно використовують на промислових підприємствах, в офісах, у навчальних закладах. Їх поважають кіберспортсмени, розробники програмного забезпечення, представники творчих професій.

Зараз підібрати ноутбук Асус реально на будь-який смак. Завдяки збалансованим технічним характеристикам, він зможе підлаштуватися під найрізноманітніші завдання, від моделювання дитячих іграшок до монтування відеороликів для Youtube та інших платформ. Кожна серія лептопів від популярного бренду особлива, оскільки має унікальні фішки.

TUF Gaming

Все найкраще — геймерам. Певно, саме цим принципом керується Asus, коли випускає нові пристрої для палких прихильників відеоігор. Інакше як пояснити той факт, що на моделі з потужним “залізом” виробник не встановлює захмарні цінники. Вартість ноутбуків з лінійки TUF Gaming на 100% відповідає їхнім технічним характеристикам.

Серед приємних бонусів, які отримують потенційні власники геймерських ноутбуків Asus TUF:

Привабливий дизайн. Для геймера зовнішній вигляд ноутбука — далеко не на останньому місці. Він впливає на відчуття під час гри, тому має бути ефектним, але не нав’язливим;

Керована стильна підсвітка. Клавіатура підсвічується приємним для очей кольором, щоб можна було грати без додаткового освітлення навіть в темний час доби;

Якісні дисплеї. Пристрої оснащено дисплеями з роздільністю не менше, ніж Full HD, широким кутом огляду та високою частотою оновлення — від 144 Гц;

Надійність та довговічність. Геймінг — заняття доволі емоційне, тому ризик пошкодження ігрового ноутбука підвищений. Щоб убезпечити користувачів від зайвих витрат на ремонт, для виготовлення девайсів використовують міцні та довговічні матеріали.

ROG

Republic Of Gamers — сімейство потужних геймерських лептопів з апаратним забезпеченням “повний фарш”. Пристрої, які належать до нього, — з сучасними процесорами, найактуальнішими відеокартами, великим запасом оперативки та швидкими постійними накопичувачами. Вони підходять для ігрових новинок з вибагливою графікою та ультра налаштуваннями.

VivoBook

Універсальні та доступні ноутбуки представлені в серії VivoBook. Їхня родзинка — імідж. Красиві зовні, вони чудово поводять себе в експлуатації. Серед фішок — вузькі рамки навколо екрана, компактні розміри, невелика вага, гідна автономність.

Загалом Асус ВівоБук можна схарактеризувати як пристрої середнього класу для продуктивної роботи. Зручне введення тексту забезпечують стандартні клавіатури з плавним ходом клавіш, а для виведення даних призначені якісні дисплеї та вбудовані динаміки.

У тренді — ноутбуки-трансформери з підсерії VivoBook Flip. Коли потрібно, вони перетворюються в ергономічний планшет, на якому можна малювати, креслити чи редагувати фото.

ExpertBook

Специфіка ноутбуків для бізнесу полягає в тому, що вони орієнтовані на ефективний захист інформації. Пристрої, презентовані в рамках серії ExpertBook, ідеально підходять для людей, які займають керівні посади в різнопрофільних організаціях.

Викраденню важливих даних перешкоджають такі чинники, як:

Біометричні сканери. Розблокувати ExpertBook може тільки власник за допомогою датчика, який реагує на відбиток пальця;

Шторка для вебкамери. Нівелює ризик стеження через вбудовану цифрову камеру;

TPM модуль. Передбачено апаратну систему зберігання криптографічних ключів;

Можливість встановлення “кенсінгтонського замка”. Гарантує фізичний захист від крадіжок.

Це далеко не всі серії ноутбуків від компанії Асус. Є також інші: для офісних працівників, школярів та студентів, дизайнерів, програмістів. Модель з якої лінійки обрати — залежить від бюджету та роду діяльності.