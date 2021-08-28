Президент США Джо Байден припускає, що нова атака на аеропорт Кабула може відбутися протягом найближчих двох-трьох днів. Він апелював до інформації від американських військових, які перебувають в Афганістані.

Про це сказано в повідомленні Білого дому.

“США вважають, що новий напад на аеропорт Кабула “найбільш ймовірно” відбудеться протягом 24 – 36 годин”, – сказав Байден.

Він пояснив, що ситуація в Афганістані досі “надзвичайно небезпечна”, а рівень терористичних загроз – “високий”.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.

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