Колишній президент США Дональд Трамп поділився своїми спробами повернутися до медіаплатформи Facebook, наголосивши, що його заборона на соціальну мережу була "головною помилкою бізнесу".

Про це інформує The Hill.

Трамп поділився інформацією, що платформа соціальних медіа, якою володіє Meta, втратила 700 мільярдів доларів після заблокування його сторінки. Експрезидент США також заявив, що різні соціальні медіаплатформи, такі як Facebook, Twitter і Instagram, зробили “велику помилку в бізнесі”, забанивши його.

Трампу заборонили доступ до Twitter і Facebook через день після нападу на будинок конгресу США 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників увірвався в будівлю, намагаючись зупинити затвердження результатів виборів 2020 року.

У вівторок, 17 січня, передвиборна команда Трампа надіслала Meta листа з проханням розблокувати обліковий запис Трампа у Facebook, оскільки він планує балотуватися в президенти.

“Ми вважаємо, що заборона облікового запису президента Трампа у Facebook різко спотворила та загальмувала публічний дискурс”, — написала команда Трампа у своєму листі.

Twitter під керівництвом нового генерального директора Ілона Маска відновив обліковий запис Трампа в листопаді після майже дворічного заблокування акаунта. Після заборони Трамп створив власну соціальну мережу Truth Social, де він зібрав близько 4,8 мільйонів підписників.

Американський політичний діяч, який стикається з низкою судових баталій і федеральних розслідувань проти нього та його компанії, оголосив про свою третю заявку балотуватися на пост президента.