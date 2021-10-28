Про це повідомляють #Букви.
Ексочільник Державної митної служби України Анатолій Макаренко опублікував зразок нової форми для українських митників, який затвердили для використання співробітниками державного органу.
Він описав її як таку, що підходить не для “зони митного контролю, а для іншої зони”.
“Задум модельєрів цього варіанту форменого одягу для митників зрозумілий. Зняв нашивки та поміняв зону митного контролю на іншу зону. Або, навпаки. А якщо відверто, то це якесь знущання, треш і сором”, – написав Макаренко.
У коментарях користувачі не могли зрозуміти, чи то цю уніформу розробили для Гелловіну, чи то для тюремних охоронців, чи то для ув’язнених. А деякі писали, що “не вистачає Андре Тана”.
Користувач з нікнеймом “Павел Верещагин” опублікував схожий допис-реакцію на нову форму.
“Митники всієї країни роками працюють без затвердженого форменого одягу, нині вони голі та босі, але після затвердження ось цього (зразок на фото), їх називатимуть просто, – “ує@ище лісове”, – прокоментував він.
Також він додав, що це “на форму не схоже, а більше виглядає як тюремна роба або ж френч а-ля Сталін-Кім Чен Ин”, – наголосив Верещагін.
Пізніше ексочільник української митниці опублікував новий пост, в якому написав, що попередні фото не відповідають дійсності, а форма виглядає трохи інакше.
“Ці фото сильно відрізняються від тих, що викликали мої попередні емоції. Тепер потрібно апробувати новий варіант у “польових” умовах та на підставі думки оперативного складу підрозділів митного контролю ухвалити рішення про впровадження”, – пояснив Макаренко.
Також він пообіцяв пізніше зайти до офісу Державної митної служби України та “помацати нову форму”.
- Раніше повідомлялося, що український лоукостер SkyUp вирішив змінити форму своїх бортпровідниць та бортпровідників, зробивши її більш зручною.
- Пізніше компанія це впровадила, про що написав американський телеканал CNN.
- Також #Букви писали, що збірна України з футболу зіграє на Євро-2020 з мапою країни на формі і “Слава Україні”.
- Нова форма викликала істерику у росіян. Так, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”.
- Натомість посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.